Pepe Álvarez (UGT) celebra el fracaso de la OPA del BBVA sobre Sabadell: "Ganan los trabajadores y ciudadanos"

FERROL, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha celebrado el fracaso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, y ha asegurado que el resultado "beneficia tanto a los empleados como a los clientes y pequeñas empresas".

Así lo ha señalado este viernes en Ferrol, donde ha defendido la posición "clara e independiente" que el sindicato mantuvo desde el inicio del proceso.

"Ganan los trabajadores del BBVA y ganan los trabajadores de Banco Sabadell", ha afirmado Álvarez, al tiempo que ha apuntado que la fusión "iba a comportar reducciones de plantilla, como ha pasado siempre", generando un estrés "insoportable" en el sector.

El líder sindical también sostuvo que la caída de la OPA es positiva para los ciudadanos, pues España "ya no puede reducir más ni el número de oficinas, ni la atención a los clientes".

Álvarez criticó que la reducción de entidades bancarias permite a las restantes "imponer normas", lo que deriva en "abuso" en las comisiones y en la calidad del servicio.

Finalmente, destacó que ganan las pymes, al señalar que el Sabadell es un "banco de pymes" y que muchos pequeños accionistas y empresarios han rechazado la operación. Álvarez concluyó que ahora se necesita que la situación "se aposente" y que ninguna de las dos entidades sufra más las consecuencias de este largo periodo.