El "peregrino" Feijóo se da otro baño de masas a la gallega para rubricar "el epitafio" del "fariseo P.S."

Rueda y Feijóo, en O Pino. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El menú de empanada, pulpo y carne 'ao caldeiro' sigue sin fallarle al PPdeG ni con temperaturas por encima de los 30 grados. De ello ha podido dar fe un año más su jefe de filas estatal y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha aprovechado un nuevo baño de masas en Galicia para proclamar el fin del "sanchismo" y rubricar el "epitafio de Pedro Sánchez, "P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió".

Ante unos 4.500 afiliados y simpatizantes que, según cálculos de la organización, llegaron a la carballeira de A Magdalena en sus vehículos particulares o en alguno de las decenas de autobuses que el partido fletó para la ocasión, Feijóo ha vuelto a erigir a Galicia como "modelo" del Gobierno que espera conformar en España, y también para comprometerse a "reparar" una tensa relación con el Ejecutivo central.

El presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, le había pedido volver como presidente de España a la próxima edición de la romería que la formación provincial organiza en O Pino (la de 2027 será ya la novena) y, aunque ha afirmado que "por fechas" no puede garantizar en "condición" de qué regresará, ha dado por hecho que no faltará.

Además, a las puertas del Año Santo, ha afirmado que lo hará "como un peregrino más" pero pudiendo afirmar, a diferencia "del fariseo P.S.", que "cumple" con sus compromisos. Entre ellos, ha vuelto a situar a Galicia y el impulso de una nueva financiación autonómica que se hable "entre todos".

DE LAS COLAS EN EL BAR A 'LA LOBA'

Lo hizo en la hora que duraron los discursos de una fiesta que había empezado antes de mediodía, en la que no faltó el bar con toldo típico de las romerías gallegas, ni tampoco la orquesta, que hizo felices a buena parte de los asistentes al acceder a tocar un pasodoble poco antes de que llegasen Feijóo y el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, junto a buena parte de la plana mayor del partido en Galicia.

Antes, otros temas míticos del imaginario verbenero como 'La Loba' y 'Suavemente' habían amenizado la espera. Las mayores colas se formaron en torno al bar, con éxito del vermú y las cañas, pero también se pidieron muchos granizados y helados en una heladería instalada en la zona de la fiesta, donde había, asimismo, una tienda de rosquillas.

"¡¡¡FENÓMENO!!!"

En una jornada con más sombreros y abanicos que otros años --varias ambulancias y efectivos de la Guardia Civil también estaban presentes para garantizar una respuesta ante cualquier imprevisto--, Feijóo fue recibido entre abrazos y peticiones de fotografías por parte de un público que lo aclamó varias veces a gritos de "¡presidente!".

Y entre los miles de asistentes no faltó un autoreconocido fan de Feijóo, 'Toñito', de Carballo, que desde hace años es asiduo a los actos en los que participa el ahora líder del PP. Lo hace tradicionalmente con alguna pancarta. La de O Pino de este año rezaba: "Feijóo, eres nuestra ilusión. ¡¡¡Fenómeno!!!".