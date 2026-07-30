El periodista Fernando Ónega será nombrado Hijo Adoptivo de Lugo el próximo 7 de agosto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Lugo ha aprobado este jueves el nombramiento del periodista Fernando Ónega como Hijo Adoptivo de la ciudad, una distinción que ha contado con el respaldo de los grupos municipales del PP y del PSOE, mientras que el BNG se ha posicionado en contra. El acto oficial tendrá lugar el próximo 7 de agosto, a las 18.00 horas, en el Círculo de las Artes.

La iniciativa, impulsada por una propuesta ciudadana que reunió más de 1.000 firmas, ha contado también con el apoyo de entidades como el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y la Asociación de la Prensa de Lugo.

En el bloque de infraestructuras, la corporación municipal ha alcanzado unanimidad para exigir al Ministerio de Transportes una limpieza integral y la reparación de los desperfectos del Ponte Branca, así como la puesta en marcha de un plan de mantenimiento periódico.

Del mismo modo, todos los grupos han acordado reclamar al Gobierno central la eliminación de los pasos a nivel en el municipio para incrementar la seguridad y mejorar la movilidad. En materia normativa, el Pleno ha dado luz verde a la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que incluirá un periodo de adaptación de un año para los ciudadanos.

También se ha aprobado el reglamento del Auditorio Fuxan os Ventos y el nuevo Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité de Seguridad y Salud. Por otro lado, la sesión plenaria ha validado el abono de 542 facturas pendientes, lo que supone un desembolso de 2,7 millones de euros por servicios y trabajos realizados, algunos de ellos datados en 2023.