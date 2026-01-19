Permanece cortada por tercer día la N-120 en Ourense y tractoristas trasladan "desilusión" por "política que traiciona"

Tercer día consecutivo de protestas de ganaderos y agricultores en Ourense, que mantienen cortada la N-120 - EUROPAPRESS

OURENSE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tractoristas mantienen aún cortada la N-120 en Ourense, una de las principales vías de acceso a la ciudad, por tercer día consecutivo, sin previsión de desbloquearla y a la espera de buscar otros puntos de movilización para "dar visibilidad".

"Estamos desilusionados con una política que nos traiciona", ha lamentado Víctor Ribeiro, agricultor de Xinzo y uno de los manifestantes, en declaraciones a Europa Press este lunes. En concreto, los tractoristas han trasladado su "decepción" tras "recibir el apoyo" de representantes de diversas administraciones, para "acabar votando a favor de Mercosur" después.

"Llevamos varias semanas jugando con falsos", ha afeado Miguel Gómez, portavoz durante las protestas, asegurando que ellos son "gente seria". Asimismo, ha avanzado que este martes mantendrán una reunión con representantes de la Consellería de Medio Ambiente en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, para trasladar sus demandas.

Consultado acerca de la posibilidad de desbloquear la nacional, Gómez ha insistido en que "a lo largo del día", ganaderos y agricultores valorarán si "permanecer" o si "moverse a otro punto", esta vez, "a nivel provincial". "Si a nivel provincial no sale intentaremos darle forma desde Santiago o Madrid, pero poco a poco", ha añadido.

"Estaremos aquí hasta que nos echen", ha señalado otra de las manifestantes y agricultora en Xinzo de Limia, Jessica Martínez, en declaraciones a Europa Press, que ha ratificado que este domingo acudió la Policía Nacional a la zona, pero "no volvieron". "O nos echan a palos o crece el río y nos coge el agua", ha corroborado otro de los tractoristas y ganadero y agricultor de Porqueira, Jose Manuel Quintáns.

TRES NOCHES A LA INTEMPERIE

En concreto, se trata del tercer día consecutivo de protestas que mantienen cortada la N-120, con más de 60 tractores bloqueando ambos lados de la carretera, después de haber llevado a cabo otras acciones como el bloqueo de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia el pasado 10 de enero.

"Dentro de lo que cabe te tienes que adaptar a lo que hay, no es plato de gusto estar aquí, pero estamos para reivindicar algo y hacernos notar", ha trasladado Jose Manuel Quintáns, y ha recalcado que "aún hay esperanzas" porque "todavía queda margen de maniobra para algunas cosas".

"Estamos aquí como una familia, nos vamos turnando para dormir", ha explicado Jessica Martínez, que ha desgranado que, durante las noches, manifestantes fijan "dos turnos para dormir" y, durante la mañana, se reúnen de nuevo "todos juntos para desayunar".

"Al final hacemos turnos, porque la gente tiene animales y hay que atenderlos. Es una manera de ayudarnos entre nosotros y ahora que estamos un poco más relajados nos vamos echando una mano para seguir atendiendo lo que hay en casa", ha subrayado también Víctor Ribeiro.

Asimismo, los manifestantes han confirmado que este domingo los restaurantes 'La Viuda', del municipio ourensano de Trives, y 'Casa Cardiego' en Chandrexa de Queixa, ofrecieron "ollas llenas de lentejas, garbanzos y de todo", así como "tortilla, empanada y algo de beber".

"Fue sopresa, nosotros no sabíamos que tenían previsto venir, nos llamaron y nos dijeron que nos iban a traer comida", ha señalado Jose Manuel Quintáns.

"SEGUIR LUCHANDO"

En esta línea, Miguel Gómez ha señalado que el colectivo mantiene su intención de "seguir luchando" para buscar soluciones a sus principales demandas, tras haberse firmado este sábado el tratado de libre comercio entre representantes de la Unión Europea y Mercosur.

Entre sus principales exigencias, Gómez ha insistido en la ausencia de vacunación frente a la Enfermedad Nodular Contagiosa, y ha criticado que "tiene que haber un positivo" para poder vacunar y que, de haberlo, "se sacrifique esa explotación entera".

"Entra en vigor el Mercosur y nos recortan la PAC. Nos están queriendo decir que nos marchemos de aquí", ha recalcado también Miguel, que ha incidido, además, en que los manifestantes "continuarán diferenciándose" con "productos de calidad y de proximidad", más allá del acuerdo en Europa.

"Es una noticia que no nos gusta, pero ahora seguiremos luchando y teniendo esperanza porque aún hay que ratificarlo en el Congreso. Lucharemos para intentar frenarlo y, si no se consigue, para que por lo menos se cumplan las cláusulas de salvaguardia", ha añadido al respecto Jessica Martínez, que ha afeado las condiciones de los productos producidos en países como Argentina o Brasil, que "no tienen los mismos fitosanitarios que obligan a tener" en Europa.