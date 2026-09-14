Las pernoctaciones extrahoteleras suben en Galicia un 4,6% en julio, aunque los viajeros caen un 9,7%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros gallegos --que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- se situaron en las 862.329 noches en el mes de julio, lo que supone un 4,6% más que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esto supone un incremento superior al de la media nacional, ya que en el total de España se contabilizaron 22.520.613 pernoctaciones, un 0,9% más.

Sin embargo, los viajeros llegados a Galicia bajaron casi un 9,7% en el séptimo mes del año, quedándose en los 308.874 turistas, de los cuales 105.576 vinieron de fuera de las fronteras españolas, un 3,8% menos.

En concreto, en julo Galicia contabilizó 185.967 pernoctaciones en apartamentos turísticos, un 10,5% más, con 47.012 viajeros, un 2,8% más. Los camping gallegos registraron 458.187 noches (+8,8%) y 107.288 turistas (-4,5%).

Por su parte, los alojamientos de turismo rural subieron tanto en pernoctaciones como viajeros, con 67.029 noches y 28.563 personas, un 6% y un 6,8% más. Los albergues fueron los que más cayeron, con un 12% menos de pernoctaciones (151.146) y un 19,8% menos de viajeros, hasta 126.011 personas.