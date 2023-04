El personal de Urbaser de Narón (A Coruña) convoca una huelga indefinida para reclamar subidas salariales

Los operarios del servicio de limpieza y recogida de basura piden un incremento del 13%



FERROL, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Narón (A Coruña), ha aprobado secundar una huelga indefinida desde las 5,00 horas del próximo martes, 25 de abril.

El paso llega "ante la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo", en un marco en el que las principales diferencias entre patronal y trabajadores radica "en la subida salarial que reclamamos", tal y como ha asegurado el secretario de CIG-Servicios en la comarca de Ferrol, Francisco Cartelle.

En una rueda de prensa en la sede del sindicato, acompañado de los delegados Jorge López, Manuel Martín y Alberto Caramés, Cartelle ha incidido en que "el convenio colectivo finalizó su vigencia el 31 de diciembre del año 2019".

"Venimos negociando en distintas fases, con una pandemia de por medio, lo retomamos en el año 2022 y llegamos ahora a un punto en el que ha colapsado la negociación, debido a la posición intransigente de la patronal", ha subrayado, acusando a esta "de querer congelar los salarios de los trabajadores durante los años 2020, 2021, 2022 y hasta agosto de este año 2023, cuando se aplicaría un incremento de 2,5% y un 2% en el año 2024".

Según ha advertido, esta propuesta se hace "sin ningún tipo de cláusula de revisión salarial, lo que supone en la práctica que los trabajadores perderían un 13% del poder adquisitivo de sus salarios", debido a la subida del IPC durante esto años.

PROPUESTA INASUMIBLE

El representante sindical ha incidido que "esta propuesta de la empresa es totalmente inasumible por parte de la plantilla y, por eso, la asamblea la ha rechazado y ha convocado la huelga", asegurando, además, que "la excusa que ponen, de no incrementar salarios, ya que durante los dos primeros años del contrato no tenían revisión del contrato, no es válida".

Cartelle también ha estimado "que tampoco hay ninguna mejora que plantee esa empresa a nivel social que pudiera paliar un poco esa falta de incremento económico". "Y estamos hablando de que la empresa propone únicamente un día más de vacaciones como mejora, el resto de las cuestiones son ya derechos que están adquiridos", ha remarcado.

"También hemos tenido reuniones con el Ayuntamiento de Narón, ya que es un servicio público, y veremos ahora su actitud y voluntad cuando decreten los servicios mínimos, que aguardemos respeten el derecho de huelga y que no prioricen únicamente a los vecinos", ha agregado.

Por último, el responsable de la CIG ha detallado que Urbaser les ha citado para el lunes, día 24, a las 17,00 horas. "Y esto para nosotros muestra poco interés por negociar, horas antes de que se inicie una huelga indefinida que afectaría a unos 50 operarios, la actual plantilla de Urbaser en Narón", ha concluido.