Las personas detenidas en la operación contra el yihadismo se autocapacitaban para la elaboración de explosivos

Joven detenida en Ferrol en una operación contra el terrorismo yihadista, a 24 de enero de 2026. - POLICÍA NACIONAL

Según la Policía, ambos utilizaban las redes sociales para hacer divulgar todo tipo de contenidos afines a la organización terrorista

A CORUÑA / MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuevos detalles compartidos por la Policía Nacional sobre la última operación contra el terrorismo yihadista, que ha dejado una detenida en Ferrol (A Coruña) y otro en Cartagena (Murcia) supuestamente afines al Dáesh, han revelado que poseían manuales y materiales para autocapacitarse en la elaboración de explosivos, cinturones explosivos y detonadores.

Como ya trascendió en días anteriores, agentes detuvieron el pasado martes en las ambas localidades a dos personas por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros y financiación del terrorismo. Ambos utilizaban las redes sociales para hacer divulgar todo tipo de contenidos afines a la organización terrorista Estado Islámico.

Según detalla la Policía Nacional, la investigación comenzó el pasado mes de febrero de 2025 cuando los agentes detectaron la presencia de una persona radicalizada, que divulgaba todo tipo de material yihadista, afín a las proclamas de Dáesh.

Tras las primeras pesquisas, los agentes pudieron comprobar como, además, estaba haciendo acopio de manuales y materiales para la autocapacitación en la elaboración de explosivos, cinturones explosivos y detonadores, que le eran proporcionados por miembros de la organización terrorista ubicados en Siria.

La investigación pudo relacionar a esta persona con otro sujeto con el que compartía los dogmas terroristas y que también utilizaba las redes sociales como altavoz de Dáesh. La Policía considera "significativo" el envío de dinero que ambos detenidos realizaban a favor de grupos terroristas afincados en zona de conflicto, que dejaba patente su interés por financiar la causa armada.

INTERVENIDO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DOCUMENTACIÓN

Durante la operación, realizada el pasado martes, los agentes practicaron tres registros domiciliarios donde intervinieron numeroso material electrónico y documentación que está siendo analizado por los especialistas, así como una bandera de la organización terrorista.

La investigación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Murcia y A Coruña y las Brigadas Locales de Información de Ferrol y Cartagena. A su vez, todo ello ha estado dirigido por Juzgado Central de Instrucción número Seis y la Fiscalía de la Audiencia Nacional; también ha contado con el apoyo de EUROPOL y las Autoridades iraquíes.

En la mañana de ayer los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular decretó el ingreso en prisión de la detenida en Ferrol.