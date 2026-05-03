Piden 12 años de cárcel y multa de 100 millones para 4 acusados de introducir 650 kilos de cocaína por el Puerto de Vig

VIGO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el próximo viernes, día 8 de abril, a cuatro hombres acusados de introducir 650 kilos de cocaína disimulados en la carga lícita de contenedores de tránsito comercial provenientes de América del Sur a través del Puerto de la ciudad olívica.

Para cada uno de ellos Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión y una multa de 100 millones de euros como presuntos autores de un delito contra la salud pública en relación con sustancias que causan grave daños a la salud en cantidad de notoria importancia.

En su escrito, el Ministerio público dirige su acusación a estos cuatro presuntos integrantes de una organización criminal de narcotráfico que pretendía introducir en España cargamentos de cocaína desde Sudamérica. Sin embargo, reconoce que resta acusar al cabecilla del grupo, que sería un quinto varón, debido a que está en paradero desconocido.

La investigación comenzó en julio de 2022, cuando la Policía Nacional pudo averiguar que los cuatro acusados, dirigidos por el quinto hombre, integraban "una actividad estructurada y sostenida conformada por recursos personales y materiales dispuestos con la ilícita finalidad de mantener modos estables de introducción subrepticia en territorio nacional de cargamentos de cocaína disimulados en la carga lícita de contenedores de tránsito comercial provenientes de América del Sur a través, entre otros, del puerto de Vigo".

Con el cabecilla colaboraban otros investigados no acusados cuyo alcance no quedó definido, subraya Fiscalía.

"Ya entre julio de 2022 y marzo de 2023 dispuso las comprobaciones oportunas sobre el funcionamiento de los puertos de Vigo y Marín y así facilitar la planificada introducción de un cargamento de cocaína proveniente del puerto de Turbo, en Colombia. Planificó remitir hasta 500 kilogramos de cocaína disimulados en un pallet de bananas dentro de un contenedor cargado en el puerto de Turbo. Sistema que podría establecer de modo sostenido, con cargamentos de cocaína de hasta 1.800 kilogramos cada uno, adoptando también medidas para prevenir cualquier riesgo para su ilícita pretensión. Concretando, un método consistente en introducir en destino pallets de bananas que sustituyesen a los cargados en origen con cocaína", añade el Ministerio público.

De esta manera, se pudo saber que en abril de 2023 llegaría a Vigo un cargamento con 650 kilos de cocaína, que serían transportados posteriormente en camión hasta Málaga. Por ello, tres de los acusados viajaron a Vigo para encargarse del transporte, mientras que el cuarto acusado conduciría el camión.

Una vez cargados los contenedores con la droga en el vehículo, fueron detenidos con más de 650 kilos de cocaína abordo, con una pureza de más del 80% y un valor en el mercado ilícito de más de 25 millones de euros.

También se registró el domicilio del cabecilla del grupo en Málaga, donde encontraron casi 45.000 euros en efectivo.

Por todo ello, se les acusa de un delito contra la salud pública, pidiendo para cada uno de ellos 12 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.