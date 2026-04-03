Piden 13 años de cárcel para uno de los autores del asalto a un septuagenario en su vivienda de Carballo en 2025

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzga este jueves, 9 de abril, a uno de los cuatro autores del asalto --los otros tres responsables no han sido localizados-- a un septuagenario en su vivienda en la parroquia de Sofán, en el municipio coruñés de Carballo, ocurrido el 13 de mayo de 2025.

Fiscalía pide 13 años de cárcel para este hombre, nacido en 1972. En concreto, siete años de prisión son por el delito de robo y seis años, por detención ilegal.

También se reclaman 900 euros de multa por delito leve de lesiones. Concurren agravantes de disfraz, abuso de superioridad, así como de multirreincidencia en robo con violencia para un individuo con múltiples antecedentes.

Tras ser detenido al identificarse el coche empleado para el atraco, lleva en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2025.

RELATO DEL ASALTO

Según el escrito de acusación, "guiado por el ánimo de ilícito enriquecimiento y puesto de acuerdo con al menos otras tres personas que no han sido debidamente identificadas", entraron en la vivienda de la víctima situada en Sofán el 13 de mayo del año pasado. Previamente, habían realizado un dispositivo de vigilancia sobre esta persona de 75 años en el momento de los hechos y que vivía solo en su domicilio.

Sobre las 22,15 horas, entraron en la casa, maniataron al vecino de Sofán y se hicieron con los efectos de valor. Todos los ladrones entraron provistos de pañuelos u objetos similares para taparse el rostro, además de portar guantes. Uno de ello llevaba un instrumento que simulaba ser una escopeta o pistola, aunque no consta si realmente era capaz de abrir fuego.

Al abrir la puerta, uno de los miembros de la banda encañonó a la víctima mientras los otros le empujaban hacia el interior de la vivienda, tirándolo al suelo. Uno de ellos, de un fuerte tirón, arrancó del cuello la cadena de oro que portaba, lo que le causó en esa zona heridas.

A continuación, el acusado y sus compañeros ataron con bridas plásticas las dos manos a su espalda y los tobillos, de modo que quedó tirado en el suelo inmovilizado. Le colocaron en la boca cinta aislante para evitar que pudiese pedir ayuda.

Posteriormente, le retiraron la cinta para preguntarle, mientras le apuntaban a la cabeza, "dónde guardaba el dinero y el joyero". Durante todo el asalto, uno de los agresores permaneció encañonando al septuagenario, al tiempo que el resto del grupo registraba durante una hora las dos plantas de la vivienda hasta que decidieron abandonar el lugar.

En concreto, robaron un botín de: 400 euros en metálico; un reloj de oro; una esclava de oro; dos gargantillas de oro; una cadena con medalla de oro; un mechero de oro; un anillo de oro con diamantes; un cristo de coral y remaches de oro; una chapa de oro con la inscripción del grupo sanguíneo del perjudicado; un teléfono móvil; así como 27 paquetes de tabaco.

Como los autores de los hechos también se llevaron la llave de la vivienda, el hombre también tuvo que cambiar el bombín de la cerradura.

Después de la marcha de los atracadores, el hombre permaneció atado y solo hasta que, "con gran esfuerzo y tiempo", consiguió librarse de las bridas que lo maniataban y salió a pedir auxilio a su hermano, que es su vecino.

La víctima ha renunciado a ser indemnizado por estos hechos. El acusado indemnizará al Sergas por la asistencia médica al hombre en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.