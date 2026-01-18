Piden 5 años de cárcel para los autores de un atraco, a punta de pistola, en una sucursal de Abanca de Vigo

VIGO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de 5 años y 4 años y 8 meses de prisión para los dos supuestos autores de un atraco a punta de pistola, en abril de 2023, en una sucursal de Abanca en Vigo, y que serán juzgados este miércoles en la sección penal, plaza 2 de la ciudad olívica.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2023, poco antes de las 14.00 horas, cuando dos personas entraron en oficina de Abanca situada en el número 64 de la calle Martínez Garrido. Uno de ellos llevaba peluca, gafas de sol y mascarilla, mientras que el otro se ocultaba parcialmente con una 'braga' de cuello y una gorra, y ambos portaban lo que parecían ser pistolas.

Mientras exhibían las armas, conminaron a las persona que estaban en la sucursal (un cliente, el director, la subdirectora y otras dos empleadas) a meterse en la zona de la caja fuerte, y allí exigieron la apertura de todos los dispositivos que contuvieran dinero, mientras advertían de que, si activaban las alarmas, empezarían "los tiros".

Con estas amenazas e intimidaciones, lograrse hacerse con un total de 117.465 euros, procedentes de la caja fuerte, de uno de los cajeros y de un dispensador de billetes. A continuación, obligaron al director de la sucursal a que les diera las llaves de su coche, un BMW estacionado en las inmediaciones, con el que huyeron.

La Policía los detuvo y logró recuperar el coche, que apareció poco después del atraco sin daños, y parte del botín sustraído, algo más de 32.000 euros. Además, en el registro del domicilio de uno de los acusados, los agentes se incautaron de 15,5 gramos de heroína.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a los dos procesados de un delito de robo con intimidación. Para uno de ellos pide 5 años de cárcel (con la circunstancia agravante de reincidencia) y para el otro reclama 4 años y 8 meses de prisión. Además, pide que ambos indemnicen conjuntamente a Abanca en los casi 85.000 euros del botín que no fueron recuperados.