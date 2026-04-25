Piden 9 años de cárcel para un hombre que amenazó con disparar a su socio en una explotación ganadera de Cerceda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo lunes y el miércoles a un hombre acusado de amenazar con disparar a su socio en una explotación ganadera de Cerceda. Fiscalía pide para él nueve años de cárcel.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024 cuando, en el marco de una "relación tensa" que mantenían los dos socios, el procesado llamó por teléfono a la víctima y lo amenazó, al tiempo que lo insultaba.

Posteriormente, se dirigió a la explotación ganadera portando una pistola semiautomática FN modelo 1910 --para la que carecía de permiso--. Al llegar, realizó un disparo al aire y apuntó a la víctima, el cual huyó y se refugió tras un muro de hormigón, siendo perseguido por el acusado. El procesado realizó dos nuevos disparos desde unos 29 metros de distancia, retándolo a que asomara la cabeza para poder alcanzarle.

Los disparos no llegaron a alcanzar al perjudicado, pero éste sufrió a raiz de estos hechos una "evidente situación de temor y de angustia". El procesado se encuentra en situación de prisión provisional por estos hechos desde el 9 de septiembre de 2024.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, de un delito de tenencia ilícita de armas y de un delito de amenazas, por los que pide, en conjunto, 9 años de cárcel. También pide para el perjudicado una indemnización de 10.000 euros.