Piden 8 años de cárcel y multas de 2,5 millones para los acusados de traficar con 23 kilos de cocaína en Vilagarcía

PONTEVEDRA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves, día 24 de septiembre, a las 10,00 horas, el juicio contra un hombre y una mujer de 31 años para los que piden ocho años de cárcel y sendas multas de 2,5 millones de euros como cabecillas de una red a la que le interceptó 23 kilos de cocaína.

En su escrito de acusación, la fiscalía señala que los acusados se dedicaron, al menos entre julio de 2024 y mayo de 2025, al acopio y posterior comercialización de cocaína.

Fue precisamente en mayo de 2025 cuando ambos fueron interceptados por los agentes de la autoridad a la altura Bergondo cuando viajaban en un coche en el que tenían ocultos tres kilos de cocaína, valorados en más de 70.000 euros.

Ese mismo día, los agentes procedieron a la entrada y registro de un domicilio vinculado a los encausados en Vilagarcía de Arousa, en el que se les interceptó unos 20 kilos de cocaína, valorados en casi 800.000 euros. En aquel momento, las autoridades calificaron la vivienda como un "piso de seguridad" en el que los encausados escondían la droga.

Además, en la casa incautaron casi 2.000 euros en billetes fraccionados, así como diverso material destinado a contar dinero y al envase de la droga.