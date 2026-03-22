Piden 9 años y medio de prisión para un exagente de banca de Laxe que estafó 3,7 millones de euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de A Coruña ha fijado para este jueves, día 26, la vista contra un exagente de banca de Laxe que organizó una red de irregularidades bancarias para estafar 3,7 millones de euros.

Según el escrito fiscal, los hechos tuvieron lugar entre los años 2006 y 2014, en los que acusado aprovechó el trato "personalizado y cordial" para establecer vínculos de confianza con sus clientes, muchos de ellos personas de avanzada edad con escasa cultura financiera.

Esta confianza le permitió crear una "banca paralela" ajena a cualquier control de la entidad bancaria oficial, en la que manipulaba las libretas de ahorro mecanografiando saldos ficticios, se apropiaba de efectivo que no llegaba a contabilizar, retiraba dinero de las cuentas falsificando firmas y suscribía seguros, préstamos y otro tipo de productos financieros a nombre de sus clientes.

En concreto, la cuantía investigada asciende a 3.715.130,64 euros, que se repartirían en 2.916.388,25 euros sustraídos de fondos de 151 clientes y otros 798.742,39 euros obtenidos a través de 61 préstamos.