Piden 8 años de prisión para un acusado de homicidio en grado de tentativa en Boiro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide ocho años de prisión para un hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, que será juzgado el próximo miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Según expone el escrito fiscal, el acusado disparó a otra persona con una carabina de aire comprimido modificada el 9 de enero de 2022 en Boiro (A Coruña). El enjuiciado tuvo una primera discusión en una cafetería y, al salir y sentarse en el capó de su coche, escribió al hermano de la víctima advirtiendo de que iba a "matar" a su hermano.

Al rato, la víctima salió del mismo establecimiento, puso en marcha su vehículo junto al lugar en el que estaba el acusado, se apeó del mismo y se inició una discusión entre ambos. En ese momento, el acusado tomó una carabina de aire comprimido modificada, que no ha sido recuperada, y disparó hasta en dos ocasiones.

Esto generó daños médicos a la víctima, que derivaron en varias intervenciones quirúrgicas y una curación de 160 días moderados y 30 días de hospitalización.

En base a estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a la víctima y a su domicilio a una distancia inferior a 50 metros, así como comunicarse con el mismo durante un tiempo de 10 años.

Además, demanda que el acusado le indemnice en 19.807,74 euros por los días de curación, 2.360,18 euros por las secuelas y en 2.962,63 euros por la cirugía soportada.