Piden cinco años de cárcel para cinco vecinos de O Grove por tráfico de drogas y fraude de fluido eléctrico

PONTEVEDRA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Piden cinco años de cárcel para cinco vecinos de O Grove (Pontevedra) por un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

El caso, que procede del Tribunal de Instancia de Cambados, se juzgará en la Audiencia de Pontevedra el próximo jueves a las 11.00 horas.

Según recoge la Fiscalía en su escrito, los cinco individuos investigados realizaban en un domicilio ubicado en O Grove el acopio, almacenamiento, deposito y distribución de sustancias estupefacientes.

En noviembre de 2021, en un registro realizado en el lugar, se encontraron, entre otros dispositivos, una báscula, una caja fuerte, un maletín con sustancias, dinero en efectivo y dos picadoras. También diversos envoltorios cuyo contenido resultó ser cocaína, hachís y heroína.

Argumentan que estas sustancias pertenecían a los acusados y que las iban a utilizar para vender a terceras personas.

Además, en esa misma vivienda, los acusados manipularon la instalación eléctrica y la conectaron al exterior de la misma a través de un térmico de 16 amperios, obteniendo así suministro eléctrico, sin autorización de empresa suministradora y sin abonar nada por ella. De esta manera causaron a Naturgy un perjuicio de 2.147,27 Euros.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tóxicas que causan grave daño a la salud, por el que les piden cinco años de cárcel y una multa de 30.000 euros, así como un delito de defraudación de fluido eléctrico, por lo que solicitan diez meses de multa a razón de nueve euros al día.

Además del abono de las costas procesales, piden también, en cuanto a responsabilidad civil, una indemnización a UFD distribución Electricidad S.A. en la cuantía de 2.147,27 Euros, por el valor de la energía eléctrica defraudada.