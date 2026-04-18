Piden cuatro años de cárcel para dos acusados de cometer una agresión homófoba en Viveiro (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará este viernes, 24 de abril, a dos hombres que se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión por una supuesta agresión de carácter homófobo ocurrida en la madrugada del 8 de octubre de 2023 en la localidad lucense de Viveiro.

Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno, donde la víctima se encontraba en compañía de dos amigas. En un momento dado, los acusados supuestamente se acercaron a ellas y comenzaron a molestarlas, lo que motivó la intervención de la víctima, que les recriminó su actitud.

De acuerdo con Fiscalía, los acusados, conocedores de la orientación sexual del perjudicado, reaccionaron con insultos de carácter homófobo, profiriendo expresiones vejatorias y amenazas como 'te queremos ver muerto por maricón' o 'te vamos a dar una paliza'. Al respecto, el afectado indicó que se relajasen y continuó la noche con sus amigas.

Posteriormente, y tras un intervalo aproximado de 30 minutos, habrían agredido físicamente a la víctima a la salida del local, propinándole golpes y puñetazos, causándole diversas lesiones y llegando esta a perder el conocimiento.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió policontusiones y un traumatismo craneoencefálico leve, requiriendo asistencia médica y un periodo de diez días para su recuperación, sin que hayan quedado secuelas.

Así las cosas, Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso con un delito contra la integridad moral, así como un delito leve de lesiones. De forma alternativa, plantea la calificación como delito contra la integridad moral.

Por todo ello, solicita para cada acusado una pena de dos años de prisión, una multa de doce meses con una cuantía diaria de seis euros y otra de tres meses de seis euros al día, la inhabilitación para el ejercicio de profesiones educativas, así como medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima. Además, pide que indemnicen a la víctima por las lesiones causadas en la cantidad de 357, 10 euros.