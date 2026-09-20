Piden cuatro años de prisión para un interno de Bonxe que intentó introducir droga en la cárcel tras un permiso

LUGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo viernes la audiencia preliminar del caso contra un interno de la prisión de Bonxe que intentó introducir droga en el centro penitenciario tras un permiso.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, los hechos sucedieron en diciembre de 2023, cuando el procesado, interno en esta cárcel, regresaba de un permiso penitenciario.

Cuando se encontraba en la celda de observación del módulo de ingresos, se encontraron en su poder dos preservativos que contenían 10,045 gramos de cocaína y 3,6 gramos de planta de cannabis.

Por ese motivo, fue remitido al hospital para la realización de una exploración radiológica, en la que se hallaron otros envoltorios con trozos de resina de cannabis. El valor total en el mercado ilícito de la droga que portaba superaba los 800 euros.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública y pide para el procesado cuatro años de prisión y 1.643 euros de multa.