Piden seis años de cárcel para un hombre acusado maltratar a su pareja y causarle múltiples lesiones en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este jueves, 17 de septiembre, a un hombre acusado de ejercer violencia física y mental contra su pareja y causarle múltiples secuelas.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado desarrolló durante la relación sentimental una situación de control, aislamiento y violencia psicológica que habría sumido a la víctima en un estado de temor y subyugación, hasta el punto de ocultar los episodios violentos a su entorno más cercano.

El episodio de mayor gravedad se produjo en la madrugada del 25 de julio de 2025, cuando ambos regresaban de una fiesta celebrada en Trasmiras y circulaban en vehículo por una carretera de la provincia.

Durante una discusión motivada, según Fiscalía, por un episodio de celos, el acusado habría golpeado repetidamente a la mujer con puñetazos y patadas por distintas partes del cuerpo. La agresión le habría provocado un fuerte golpe en la cabeza que la dejó semiinconsciente.

A continuación, el acusado supuestamente la introdujo en el maletero del vehículo y la trasladó hasta el domicilio de la víctima, donde ambos permanecieron hasta la mañana del 27 de julio, cuando fue auxiliada por una amiga.

Como consecuencia, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, además de hematomas faciales y en distintas zonas del cuerpo, contusiones y lesiones cervicales, por lo que precisó ingreso hospitalario y seguimiento en el área de Neurocirugía. A raíz de esta agresión, sufrió secuelas físicas, entre ellas dolores postraumáticos crónicos y permanentes y sintomatología cervical, además de varias cicatrices.

Fiscalía también atribuye al acusado una agresión ocurrida el 9 de marzo de 2025 en el domicilio de la pareja. En esa ocasión, supuestamente golpeó a la mujer en los ojos y en distintas partes del cuerpo.

Ante el temor que sentía, la víctima habría enviado varios mensajes de WhatsApp a su madre para pedirle que acudiese al domicilio a recogerla. Ese mismo día recibió asistencia sanitaria, aunque, según Fiscalía, ofreció a los facultativos una versión distinta de lo realmente ocurrido.

En este caso, las lesiones consistieron, entre otras, en un hematoma periorbitario bilateral, dolor cervical y erosiones en un dedo de la mano izquierda. Precisaron diez días de curación y dejaron también secuelas relacionadas con la columna cervical.

Asimismo, Fiscalía sitúa otra agresión el 24 de febrero de 2024, cuando el acusado habría golpeado a la víctima en la cara, provocándole lesiones en la boca y en el ojo izquierdo. En esta ocasión no consta que acudiese a un centro sanitario ni se pudo determinar el tiempo de curación de las lesiones, pero sí constan secuelas psicológicas.

Por todo ello, Fiscalía solicita para el acusado las siguientes penas: un año y seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual; tres años de prisión por un delito de lesiones; un año de prisión por uno de los delitos de maltrato; y seis meses de prisión por otro delito de maltrato.

De esta forma, la petición asciende a seis años de prisión, además de distintas penas de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante periodos de entre un año y medio y cuatro años, en función de cada delito. Además, reclama también que el acusado indemnice a la víctima con 25.000 euros por el tiempo de curación de las lesiones y las secuelas físicas y psicológicas.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 30 de julio de 2025, fecha en la que también se acordó una orden de protección para la víctima, con prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros, acercarse a su domicilio o lugar de trabajo o comunicarse con ella por cualquier medio.