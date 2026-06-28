Piden siete años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a una mujer en Celanova (Ourense)

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá el próximo jueves el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer tras una cena con unos amigos en Celanova.

En concreto, el Ministerio Público recoge que los hechos se remontan al mes de junio de 2022, cuando el procesado acudió invitado junto con unos amigos a una churrascada en Celanova.

Después de la cena, cuando alguno de los invitados ya se había ido, sobre las 4.00 horas de la madrugada, el acusado acudió a la habitación dónde estaba durmiendo la víctima, aprovechando que su pareja había abandonado la casa una media hora antes. Allí, la agredió sexualmente,

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual y pide para el procesado siete años y medio de cárcel.