Un plan de Afundación retiró más de 51 toneladas de residuos marinos en 2025, que elevan el total de cinco años a 146

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Conservación Territorial-ON (Plancton), impulsado por Afundación (obra social de Abanca), ha permitido retirar más de 51 toneladas de residuos en 2025, una cifra que eleva el total de los últimos cinco años a 146.

Estos son cifras trasladadas en un desayuno informativo celebrado este jueves para dar cuenta del balance anual, al que han acudido representantes de la entidad financiera y del sector pesquero. Entre ellos, el director gerente de Afundación, Pedro Otero, que ha remarcado el propósito del proyecto "afrontar una conciencia sostenible" en la sociedad y dentro del sector.

Una de sus principales áreas de acción es influir en la conservación y la sostenibilidad de las actividades socioeconómicas de las zonas de especial protección para las aves marinas (ZEPA). Para Otero, es "fundamental entender" que nadie es "ajeno a la realidad" del mar, algo compartido por el director de Abanca Mar, Javier Fraga, que cree que este elemento "define" a Galicia.

En concreto, en 2025, el programa permitió retirar más de 51 toneladas de residuos marinos y 7 toneladas de flora exótica; limpiar 9 playas y 6 fondos marinos, y ejecutar 5 operaciones de retirada de flora invasora. Esto fue posible gracias a 1.140 personas voluntarias --que acumularon 4.000 horas--, más de 40 entidades colaboradoras y 13 ayuntamientos.

Por ejemplo, una de esas colaboradoras es la Federación de Redeiras Artesás 'O Peirao', que, entre otros, se involucra en actividades de separación de residuos y de reciclaje de estos. "Se pueden emplar para mandar a plantas de reciclaje o hacer artesanía", ha apuntado su presidenta, Chus González, que ve el mar como "la cuna de la biodiversidad del planeta".

Precisamente, la labor habitual de estas redeiras es el montaje y reparación de redes de pesca, lo que, según González, "tiene mucho que ver" con proyectos como Plancton: "Lo que hacemos es mantener las redes de pesca para que puedan ser utilizadas en diferentes momentos".

En las acciones de Plancton participan voluntarios de las entidades con las que colaboran, como alumnado de colegios, o particulares que se han inscrito a través de una web de Afundación (https://actuaafundacion.org/afundacion/). Desde su puesta en marcha en 2021, más de 4.500 personas han contribuido a las tareas contempladas por el plan.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Además de las acciones de recogida y categorización de residuos, el proyecto trabaja a "semana a semana" en la realización de diferentes acciones, que completan la celebración de reuniones informativas sobre limpieza del fondo marino, humedales y arenales y la formación del entorno marítimo en prácticas sostenibles.

En esta tarea de divulgación sobre "buenas prácticas ambientales", Afundación también llevó a cabo en 2025 dos campañas de divulgación: 'El mar empieza aquí', que pretendía alertar sobre el posible daño de una colilla tirada en la calle, y 'Goza da praia sen deixar pegada', una iniciativa estival que pretendía alertar de prácticas que pueden dañar a los arenales.