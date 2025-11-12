El plan de control sobre el caudal de los ríos pone el foco en Vigo, Redondela, Gondomar y Cee tras las últimas lluvias

Archivo - Una persona con capucha camina en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene activo el Plan de control sobre el caudal de los ríos con especial atención en las estaciones fluviales de Vigo, Redondela, Gondomar y Cee tras el incremento del caudal en las últimas horas y la posibilidad de desbordamientos.

En concreto, tal y como ha detallado el 112 Galicia, las estaciones bajo observación son: Cabeiro-Redondela, Vigo-Eifonso, Miñor-Gondomar y Castro-Cee, aunque los niveles de esta última presentan una mejoría.

Así, se mantiene activo el Plan Inungal ante el nivel de precipitación de lluvia recogido durante estas jornadas que puede dar lugar al crecimiento repentino de los caudales y posibles inundaciones.

Igualmente, la central de emergencias ha insistido en demandar que se sigan las recomendaciones de autoprotección y evitar el acceso a zonas inundadas.