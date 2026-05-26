El plan para transferir la AP-9 pactado por PSOE, BNG y Sumar seguirá adelante pese al voto en contra de PP y Vox

Archivo - Imagen de la AP-9. - DGT - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica que facilite el traspaso de la AP-9 a Galicia han salido adelante en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabajó en el texto, que seguirá tramitación. Lo hará dado que todos los grupos (incluidos Bildu, ERC, PNV y Junts) apoyaron el acuerdo, y solo PP y Vox votaron en contra.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, y que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa, las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de la aplicación de la concesión en vigor y motivadas por decisiones durante su periodo de competencia.

En cuanto a la Xunta, el acuerdo cerrado determina que asumirá "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".

Mientras los impulsores defienden que el pacto es fiel --aunque no idéntico en la redacción-- a la ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno gallego y los populares entienden que "no tiene nada que ver" y que lo "rebaja" en los preceptos económicos.

El propio presidente, Alfonso Rueda, lo verbalizó este lunes y, aún más contundente, anticipando el voto en contra que luego se ratificaría en la ponencia del Congreso, fue este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien afirmó que la Xunta no aceptará que se "desvirtúe" el texto unánime que salió en su día de la Cámara autonómica.

El 'no' de populares y de Vox, en todo caso, no ha bastado para evitar que el resto de grupos de la ponencia aprobasen el informe que recoge lo expresado en las enmiendas, de forma que continuará la tramitación, primero en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso --donde al tratarse de una ley orgánica necesitará la mayoría absoluta (176 apoyos) para que resulte aprobada--.

Fuentes de Sumar han explicado que fuera de debate quedarán finalmente las enmiendas sobre mariscadoras y minería que abogaban por incluir en el texto, aún no estando directamente vinculadas con la AP-9 (según han trasladado, el PP se abstuvo y el PSOE votó en contra).

Con respecto a la AP-9, los impulsores del acuerdo confían en que el escenario que se visualizó en la ponencia este martes se mantenga en futuros debates --lo que permitiría que superase las distintas 'pruebas', incluida la aprobación del pleno del Congreso--. Aún así, la norma aún tendría que pasar por el Senado (donde los populares tienen mayoría absoluta) antes de recibir luz verde definitiva.

"QUE SE MANTENGA EL TEXTO DEL PARLAMENTO"

Concluida la ponencia, el PPdeG ha emitido un comunicado en el que justifica su voto en contra y exige "que se mantenga el texto acordado por unanimidad" en el Parlamento gallego. "Lo único que se evidencia es el interés de estos grupos --los impulsores del pacto-- de marginar al principal partido de Galicia, que gobierna en la comunidad, tiene mayoría en el Parlamento y es la primera fuerza del Congreso", han indicado los diputados Celso Delgado, Pedro Puy Tristana Moraleja.

Los parlamentarios han incidido en que el texto que acuerdan grupos que hasta ahora "bloqueaban" el debate --en relación al PSOE-- "altera" la ley previamente pactada en el Parlamento y, "tras una primera lectura y aún pendientes de un análisis jurídico y económico-financiero en profundidad", entienden que se aparta de "aspectos esenciales" de dicha norma. Un extremo en el que Delgado incidió en la ponecia.

"El Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos, dotando a la Xunta de medios financieros para ampliar las bonificaciones de los peajes en un vial cuya concesión a Audasa finaliza en 2024, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE determine lo contrario; y suprimir el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019", reclaman los populares

Especial "preocupación" genera en el PP "la desaparición" en el acuerdo PSOE, BNG y Sumar de la disposición "en la que se obligaba al Gobierno a asumir obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las que se acordó la ampliación del periodo concesional".

"Ante el escenario derivado de la Comisión Europea sobre las prórrogas de la AP-9 en las que Bruselas cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria de contratación pública, la supresión de esta disposición podría perjudicar enormemente a Galicia", avisa el PPdeG.

"TRAICIÓN" DEL PPDEG

Enfrente, socialistas y nacionalistas han emitido sendos comunicados en los que cargan contra Vox y PP (con especial intensidad contra los populares). "PP y Vox intentaron reventar el acuerdo, pero no lo han conseguido", ha esgrimido la diputada del PSOE en el Congreso, Patricia Otero, satisfecha porque, aún así, se "abra la puerta" al traspaso.

"Hoy dimos un paso decisivo para que la AP-9 sea, por fin, una autopista gallega", ha aseverado, en la línea de lo que ya había manifestado el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Aunque intervino en un acto antes de que trascendiese el resultado del encuentro, ya había anticipado que un voto en contra del PP exigiría que Rueda diese "muchísimas explicaciones".

Besteiro, quien ha reivindicado el papel del PSdeG para alcanzar este "avance", afirmó que, bajo su punto de vista, "nadie" puede "entender" que los populares se opongan a un traspaso "reclamado por unanimidad por el Parlamento y con su propio voto".

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha alertado de "una nueva traición" del PP "a los intereses de Galicia" aferrándose a "pretextos formales".

Además, ha celebrado que, pese a la postura de PPdeG y Vox, haya salido adelante el dictamen para transferir la titularidad de la AP-9 y todas las competencias "al tiempo que el Estado asume las consecuencias económicas de sus decisiones hasta el momento de la transferencia efectiva".

Igualmente, ha incidido en que la propuesta final "respeta el autogobierno gallego" en la medida en que establece que la concreción del recogido en la ley debe producirse en la negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado. "Parece que el PP no confía mucho en la capacidad política y de negociación del Gobierno de Rueda", ha ironizado Rego.

VISIÓN DESDE EL PARLAMENTO GALLEGO

Tras la Xunta de Portavoces también se han pronunciado sobre este asunto los grupos representados en la Cámara autonómica, donde el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos Couñago, ha secundado las quejas de su partido en relación a que se "altera" el texto pactado por unanimidad en el Pazo do Hórreo.

Además, ha denunciado que se hiciese "de espaldas" al PP. "A priori, hay cosas que suenan extrañas. Queremos el traspaso, la titularidad y se nos dijo que podía ser gratuita. Esperemos que nadie pretenda que esa gratuidad la tengan que financiar los gallegos", ha agregado.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a preguntas de los medios en un acto en Viveiro, ha reivindicado que el acuerdo con el PSOE es "un ejemplo más de cómo el BNG es lo mejor para Galicia", apuntando que "se blinda que la infraestructura pueda ser gestionada desde Galicia y que va a tener los recursos que necesita".

"Este es un paso importante que conseguimos, aunque que evidentemente no nos conformamos con esto. Queremos que esa infraestructura sea libre de peajes y vamos a seguir trabajando hasta conseguirlo", ha insistido Pontón, en la misma línea en la que se pronunció en la Cámara su viceportavoz, Olalla Rodil.