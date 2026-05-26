La Xunta rechaza el texto pactado para el traspaso la AP-9: "Queremos la transferencia, pero no a cualquier precio"

Rueda y Allegue, durante la visita. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha advertido de que el texto pactado por PSOE, BNG y Sumar, pese a incluir la titularidad, "difiere" y rebaja las condiciones económicas de la ley que salió por unanimidad del Parlamento de Galicia. En este contexto, ha avanzado que la Xunta no tolerará que se "desvirtúe".

A preguntas de los medios en un acto en el que ha acompañado al presidente gallego, Alfonso Rueda, en su visita a la obra de desdoblamiento del corredor Brión-Noia, Allegue ha incidido a que, igual que "el resto de gallegos y gallegas", la Xunta se enteró del acuerdo por los medios de comunicación.

Y a la espera de lo que pueda salir de la ponencia que lo iba a ver en el Congreso y en la que el PPdeG está representado por el diputado Celso Delgado, ha manifestado que el texto está siendo analizado, pero con la "sorpresa" de que "difiere, es diferente" de la norma aprobada por unanimidad en la Cámara gallega para ser remitida a Madrid.

Allegue ha recordado que se lleva "muchos años" demandando el traspaso de la Autopista del Atlántico a Galicia, pero ha recalcado que debe acompañarse de "determinadas condiciones económicas" para que "no lastre", precisamente, "la posición económica" de la comunidad.

En este punto, ha instado a preguntarse por qué el BNG y PSOE "pactan un texto en el que se suprimen condiciones tan importantes como la asunción del incremento de las bonificaciones que había asumido el Gobierno central o el aumento del 1% de las tarifa".

"Contamos con que en la ponencia se valoren esas opciones, y BNG y PSOE aquí en Galicia sean conscientes de que lo que se tiene que aprobar es lo que fue aprobado por unanimidad. Desde luego, desde la Xunta no permitiremos que se desvirtúe un documento aprobado por unanimidad. Queremos esa transferencia, pero no a cualquier precio", ha esgrimido.

¿VOTARÁ EL PP EN CONTRA?

Sobre cuál será la postura del PP en el momento en el que haya que pronunciarse en votación, Allegue ha recordado que en la ponencia de este martes no se vota, sino que los representantes de los distintos grupos políticos adoptan posiciones. Luego el texto será elevado a la Comisión de Transportes, donde sí habrá debate y votación.

En todo caso, se ha reafirmado en que el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda tiene "claro" que el texto aprobado en el Parlamento de Galicia incluía "unas determinadas condiciones económicas" que debían ser asumidas por el Gobierno central.

"No entendemos por qué se retiran, precisamente, esos artículos destinados a esos compromisos financieros; y no vamos a permitir que se lastre la economía de la comunidad", ha recalcado, para concluir que son los grupos que sellaron el pacto para el nuevo texto los que deben ser "conscientes" de que "nada tiene que ver con lo que se aprobó por unanimidad" en la Cámara autonómica.