BNG y PSdeG cuelan críticas al discurso de Feijóo por su gestión sanitaria y PP ironiza con el "perdedor" Puente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces sanitarios de BNG y PSdeG en el Parlamento de Galicia, Montse Prado y Julio Torrado, han aprovechado el debate de una iniciativa sobre la atención primaria para recriminar el discurso con el que acudió el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, anunciando por ejemplo un mir extraordinario después de "desperdiciar" las plazas en el territorio autonómico.

Mientras, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, que fue el encargado de intervenir en el debate ironizó con que la persona encargada de rebatir a Feijóo en el Congreso haya sido el "ex alcalde de Valladolid", un ex alcalde porque "lo echaron los vecinos, con b, no con v", ha dicho, haciendo un juego de palabras con la lengua gallega en que 'botar' significa echar frente a votar.

El primero en sacar a colación el debate en la Cámara Baja, tras la exposición de la moción hecha por Prado, fue el diputado socialista Julio Torrado quien acusó a Feijóo de "desperdiciar" un mir extraordinario pese a lo que anuncia uno si gobierna.

"Por suerte, no va a tener éxito" en su "declaración unilateral de investidura", ha apuntado el dirigente socialista, quien bromeó con que esta tarde era preferible el pleno gallego que el del Congreso con la que "estaba llevando" Feijóo (por parte de Puente en ese momento).

"REPRESENTADOS CON UN PERDEDOR"

"Entiendo que en el PSOE se sientan representados en un candidato perdedor", ha espetado, por su parte, Pazos Couñago, en referencia a Puente, y tras lo que aseguró que la sanidad privada nunca estuvo más favorecida por la Xunta que con "ustedes" --en referencia a socialistas y nacionalistas-- en el Gobierno autonómico.

Por su parte, Montse Prado ha denunciado que Feijóo pida un plan de choque en Atención Primaria, cuando bajo su gobierno era la "penúltima, solo por delante de Madrid" en inversión y aseguró que "si alguien perdió en el discurso" del candidato popular ha sido "Galicia".

"Ese Feijóo de Galicia, Galicia, Galicia resulta que hace un discurso de varias horas con un recorrido por todas las comunidades menos para Galicia, Galicia, Galicia. Ese es el retrato del PP y el compromiso con nuestro país", ha reprobado.