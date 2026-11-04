La Cámara aprueba reclamar medidas para paliar el incremento de los costes del gasóleo y los fertilizantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP que reclama medidas para paliar el incremento de los costes del combustible y de los fertilizantes que, según expone, "asfixian a la actividad ganadera y pesquera ante la inacción del Gobierno central".

"Pedimos ayudas suficientes, inmediatas y eficaces. Pedimos menos burocracia y más coordinación con las comunidades autónomas", ha señalado el parlamentario popular Miguel Fidalgo, que ha sido el encargado de defender la iniciativa que ha contado con el voto en contra del PSdeG y la abstención BNG. Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha votado a favor.

El parlamentario, que se ha referido al porcentaje de alza de los precios, ha sostenido que la Unión Europea permite movilizar ayudas de hasta el 70% de los sobrecostes derivados del incremento del combustible y de los fertilizantes, pero ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez decidió limitar esa ayuda "a unos míseros 20 céntimos por litro".

Asimismo, ha hecho referencia a una demanda del propio sector pesquero, que reclama una ayuda de por lo menos 40 céntimos por litro, calculada sobre el consumo real y aplicada directamente en el momento de repostar y se ha preguntado "cuánto más tienen que perder" el sector pesquero y el agro gallego para que el "Gobierno de España entiende que se trata de una situación de emergencia".

Además, ha criticado el voto en contra del PSdeG y ha censurado que los socialistas gallegos prefieran aplaudir al peor gobierno de España desde que hay democracia a defender "a quien produce, trabaja y sostiene una parte esencial de la economía gallega".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, el diputado socialista Carlos López Font le ha preguntado al parlamentario del PP si de verdad cree que los agricultores, ganaderos y pescadores gallegos necesitan que este Parlamento apruebe "una nueva relación de peticiones".

"Lo que necesitan son respuesta concretas de todas las administraciones, empezando por la Xunta", ha manifestado para criticar que la proposición presente 10 peticiones, pero ni una sola medida que comprometa a la Xunta. Por todo ello, ha emplazado a los populares gallegos a pasar de las declaraciones a la toma de decisiones.

Por su parte, el parlamentario del BNG Secundino Fernández ha considerado que el PP también "es culpable por omisión" de la situación de alza de los precios derivada de lo que ha calificado como un "ataque imperialista" y ha censurado que la Xunta de Galicia estuviese en una situación de parálisis "totalmente vergonzosa" sin sacar "ni una sola medida hasta ahora". "Son cómplices en la falta de ayudas tanto el Gobierno del Estado como el gallego", ha manifestado.

INICIATIVA DEL PP SOBRE VIVIENDA

En la sesión, además, ha salido adelante otra iniciativa del PP, que ha contado con la abstención de la oposición, a través de que la que la Cámara respalda ampliar los beneficiarios de viviendas públicas modificando el tope de la renta máxima.

La proposición no de ley fue defendida por el diputado del PPdeG Moisés Rodríguez en la tarde del martes y pone en valor las políticas de la Xunta para "ampliar" el número de potenciales beneficiarios de las viviendas públicas y protegidas modificando el tope de la renta máxima.