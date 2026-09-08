El cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de los resultados Pisa centra la comparecencia de inicio de curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cruce de acusaciones sobre Xunta y oposición sobre la responsabilidad de los malos resultados que evidencia el informe PISA de 2025 ha centrado este martes en el Pleno la comparecencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con motivo del inicio del curso escolar 2026/2027, que arranca este miércoles en los centros educativos gallegos.

Como no podía ser de otra manera, la polémica generada por estos resultados se ha trasladado al Pleno del Parlamento, donde Xunta y oposición se han acusado mutuamente de ser los causantes en el descenso de las puntuaciones de los alumnos gallegos en este informe, el "primero bajo una ley socialista", aduce Rodríguez, mientras que el PSdeG apunta que los alumnos evaluados "vivieron su etapa de formación con una ley del PP"

Y es que esta misma jornada se han dado a conocer los resultados del informe correspondiente a 2025, en el que se refleja que los resultados de Galicia cayeron de forma generalizada en relación al anterior, de 2022, hasta situarse en los peores históricos desde que en 2006 comenzó a conocerse la situación de los estudiantes gallegos de forma desagregada.

En su intervención ante el Pleno, al igual que había hecho esta mañana ante los medios, Román Rodríguez ha culpado de esta situación a la "ley más dañina" del sistema educativo, la Lomloe, y al "socialismo educativo" que, ha clamado, "hoy se ha quedado sin careta". "Llevamos cinco años diciendo que esta es una mala ley, y hoy lamento decir que acertamos", ha dicho el conselleiro, para quien, no obstante, el sistema educativo gallego "sigue mostrando fortalezas", ya que "se sitúa por encima de la media de España".

Para Román Rodríguez, el informe PISA evidencia que "la mala política estatal está impactando" en las aulas y que "el socialismo educativo está devaluando la educación". Además, ha expresado su "preocupación" por "sospechas de trampas en la evaluación por parte de determinadas comunidades socialistas", de las que ha mencionado a Cataluña, "que se sabe que hizo trampas", y Castilla la Mancha, que presenta datos "sospechosos".

Frente a este discurso, el socialista Aitor Bouza ha cargado contra las políticas de "recortismo educativo" de la Xunta, a la que ha culpado de los datos PISA. "Cuando los datos van bien, es gracias a la Xunta, pero cuando va mal, es culpa del Gobierno central"; ha dicho Bouza, que ha sacado a colación una intervención de Román Rodríguez que, en marzo de 2022 "sacaba pecho" por los buenos datos del PISA, "diciendo que eran cosa del Gobierno gallego".

"Estos datos son íntegramente gracias al modelo del PP, cuando hace recortismo educativo", ha clamado Aitor Bouza, quien ha exigido al conselleiro que "ejerza sus competencias" e informe de "un plan de medidas para corregir los déficits que hay".

En la misma línea, Cristina Fernández Davila ha contrapuesto la valoración de anteriores informes PISA, en los que "se evaluaba el sistema educativo gallego", con el actual, "en el que es problema de otros". "Habrá que analizar los resultados, pero teniendo en cuenta los recortes", ha añadido.

Para la diputada del BNG, un punto importante es la influencia que la política gallega de "uso abusivo de pantallas" en las aulas ha tenido "al problema de la comprensión lectora" y ha lamentado que las aulas vayan a comenzar mañana "sin profesorado de apoyo, cuidadores o docentes de pedagogía terapéutica".

Finalmente, la diputada del PPdeG Cecilia Vázquez ha visto en los resultados de este informe los efectos de "implementar políticas que rebajan el nivel de exigencias", algo que "tiene consecuencias". Aunque el PP "no dice que todo esté perfecto", ha alegado, "Galicia sigue por encima de la media española en las tres competencias".

COMPARECENCIA

El conselleiro de Educación ha comparecido ante el Pleno para dar cuenta de las novedades del curso escolar que arranca este miércoles y que está caracterizado por una bajada del alumnado "que se extiende a todos los niveles educativos".

Frente a ello, el conselleiro ha puesto en valor el acuerdo de mejora alcanzado en 2023, con el que, ha apuntado, a pesar del "contexto de caída demográfica", con 4.617 alumnos menos con respeto al curso pasado y una pérdida acumulada de casi 22.500 alumnos en la última década, la enseñanza gallega "consigue este curso un nuevo récord de profesores en las aulas". A falta de cerrar los últimos ajustes, ha dicho Rodríguez, serán 900 más solo en Secundaria, 150 de ellos especialistas en atención a la diversidad.

Durante su comparecencia, el conselleiro ha puesto de relevancia dos nuevas medidas que se van a poner en marcha ya desde el próximo octubre: el programa de refuerzo educativo extraescolar y el desarrollo de planes integrales de mejora específicos de centro. En el primero de los casos, la Xunta facilitará al alumnado de 6º de Primaria que más lo precise un refuerzo para facilitar su transición a Secundaria. La segunda propuesta facilitará la identificación de dificultades para que los centros puedan desarrollar planes de mejora adaptados a sus necesidades.

RATIOS Y HORARIOS

Fruto de este acuerdo de mejora, ha profundizado el conselleiro, Galicia bajó las ratios de 25 a 20 alumnos en Infantil y el próximo curso lo extenderá a Primaria, y consolidó "una medida pionera" como la ponderación de alumnos con necesidades a efectos de ratios, lo que refuerza "una mejor atención a la diversidad".

Este año se da un nuevo impulso al acuerdo con la reconfiguración del horario del profesorado en Secundaria, que baja a 18 sesiones semanales, y comienza el despliegue del Plan para el impulso de la atención a la diversidad dotado con 118 millones, que va vinculado a un incremento de 400 profesionales especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y Orientadores, 300 de ellos incorporados a las aulas este curso.

En total, Román Rodríguez ha hecho referencia a una red de 5.000 profesionales de atención a la diversidad, el doble que hace 15 años.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Otro de los puntos destacados por el conselleiro ha sido la igualdad de oportunidades entre las familias, un punto, ha destacado, que también subraya el informe PISA, que ubica el sistema gallego como "el más equitativo de toda la OCDE".

Para ello, este curso, la Xunta destina más de 145 millones a alrededor de 422.000 apoyos al alumnado, con un sistema transversal desde Infantil hasta la Universidad tanto a través de ayudas directas, como las destinadas a la compra de libros y material escolar, o mediante servicios complementarios como el comedor y el transporte escolar.

Otro de los ejes de trabajo para los próximos años es la digitalización y las nuevas tecnologías en la enseñanza, en los que Galicia "también va por delante con la futura Ley de Educación Digital", que se encuentra en trámite parlamentario con la previsión de aprobarla antes de que termine el año.

Paralelamente también se avanza en la implantación de EdugaIA, una herramienta que permitirá aprovechar la I+D+i para mejorar las tareas de gestión educativa, luchar contra el abandono escolar y apoyar la toma de decisiones de orientación educativa.

En su intervención, Román Rodríguez ha explicado que su departamento va a seguir dando pasos para reforzar el prestigio de la profesión docente, así como la autoridad del profesorado y de los equipos directivos. Ha reclamado al Gobierno central el diseño de una nueva carrera profesional que blinde la calidad y dote al profesorado de las herramientas necesarias ante los nuevos desafíos en las aulas.

En el campo de la FP, Galicia avanzará este curso en las primeras pasarelas de convalidación de créditos entre la Universidad y la FP, que hasta ahora sólo existía en sentido inverso. En el primero trimestre de 2027 está previsto elevar al Consello de la Xunta el texto de la nueva Ley de aprendizaje permanente para personas adultas.