El pleno de Vigo aprueba de forma definitiva las zonas de bajas emisiones solo con los votos a favor del PSOE

VIGO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Vigo ha aprobado este lunes de forma definitiva la ordenanza que regula la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), siendo el último paso necesario para su implantación en las próximas semanas.

La normativa ha salido adelante solo con los votos de los socialistas, mientras que PP y BNG se han posicionado en contra de esta iniciativa, que establecerá cuatro zonas de acceso prohibido para vehículos contaminantes.

En concreto, se trata de la Zona Centro, Zona Plaza Portugal, Zona Bouzas y Zona Calvario. La entrada estará restringida para vehículos contaminantes, aunque habrá excepciones porque podrán acceder los coches empadronados o de personas empadronadas en ellas, así como coches de empresas o autónomos que operen allí. También vehículos de servicios públicos como Policía, Bomberos o ambulancias, así como motos o ciclomotores, pero en este último caso entre las 07.00 y las 22.00 horas.

También podrán circular los vehículos de movilidad personal, como patinetes, y taxis, autobuses que den servicio en esa zona, empresas de transporte o coches de personas que dispongan de una plaza, entre otras excepciones.

La puesta en marcha se llevará a cabo en varias fases. En la primera, que comenzará con la entrada en vigor de la norma, por las Zonas de Bajas Emisiones ya no podrán circular coches sin distintivo ambiental. En la segunda fase, quedarán también excluidos los de etiqueta B. En la última fase, tampoco los etiqueta C podrán acceder.

Durante el debate, el socialista Carlos López Font ha defendido la norma, asegurando que se ajusta a la "obligación legal" que tiene el Ayuntamiento de establecerla, aunque el "objetivo número 1" del gobierno local era que "nadie" tuviese que cambiar de coche por la ampliación de esta normativa, ha dicho.

Desde el PP, Miguel Martín ha criticado que el alcalde, Abel Caballero, "mintiese" diciendo que no habría multas, cuando la normativa sí recoge sanciones de hasta 200 euros para aquellos que accedan con un vehículo contaminante.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado la nueva ordenanza, defendiendo otro tipo de movilidad para la ciudad que apueste por el transporte público y un menos uso del coche privado. "No va a recudir ni un solo gramo de emisiones, va a desplazar el tráfico de unas calles a otras", ha sentenciado.

A partir de ahora, una vez aprobada este lunes en pleno, la ordenanza entrará en vigor previsiblemente dentro de unos dos meses, después de que sea publicada y se emitan los accesos autorizados a las zonas de bajas emisiones.