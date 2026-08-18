La Policía detiene en Ourense a un hombre que llevaba varias dosis de cocaína, cocaína rosa y marihuana - POLICÍA NACIONAL

OURENSE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en pasado jueves en Ourense a un hombre que portaba varias dosis de cocaína, cocaína rosa y marihuana.

La detención se produjo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como resultado del dispositivo policial establecido para la detección y control de posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad y cuando estos se encontraban en labores preventivas en el barrio de 'O Pino'.

Los agentes observaron como un individuo se encontraba cruzando a pie varios carriles de la carretera, por un lugar no habilitado para ello, y prodecieron a darle el alto e identificarlo.

En el momento que iban a identificarlo, los agentes observaron como intentaba deshacerse de un envase de color amarillo que portaba en el interior de uno de sus bolsillos, arrojándolo al suelo.

Los agentes recuperaron el objeto y comprobaron que contenía en su interior varias bolsitas individuales, todas ellas con cocaína. Los agentes hallaron además, ocultos entre su ropa, sendos envoltorios con cocaína rosa y marihuana.

Por todo ello, se procedió a la detención del hombre, acusado de un supuesto delito de tráfico de drogas.