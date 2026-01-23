La Policía Nacional desaloja sin incidencias el centro social okupado del casco histórico de Santiago

Un amplio dispositivo policial vigila la concentración en protesta por el desalojo del centro social okupado del casco histórico de Santiago, a 23 de enero de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con un amplio despliegue de efectivos, ha efectuado sin incidentes el desalojo de un edificio del casco histórico de Santiago, donde hasta ahora se ubicaba el local del centro social okupado Escárnio e Maldizer y que ahora quedará tapiado.

Desde primera de hora de este viernes, agentes vigilaron todos los accesos a la calle del edificio, correspondiente al número 11 de la Algalia de Arriba. La vigilancia estaba especialmente reforzada en el camino que va desde la Praza de Cervantes, donde medio centenar de personas se concentraron para protestar por el desalojo con una pancarta que clamaba "fuera especuladores de nuestros barrios".

Cerca de las 09.15, hora a la que el juzgado programó la orden, varios efectivos y una comitiva judicial permanecían frente al inmueble. Policías antidisturbios, protegidos con cascos y escudos, entraron en el edificio para inspeccionarlo y procedieron también a la retirada de pancartas de la fachada.

En su interior no se confirmó la presencia de ninguna persona, ya que los ocupantes, como ellos mismo habían avanzado, abandonaron el inmueble progresivamente en los pasados días. De este forma, a las 10.30 horas, se dio por finalizado el desalojo y se procedió al cierre del edificio. A las 11.00 estaba previsto que acudieran operarios para tapiarlo.

