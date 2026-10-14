La Policía Nacional desmantela un punto negro de venta de droga en A Coruña y detiene a dos personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detivo el pasado viernes en A Coruña a dos varones como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, desarticulando además un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Según ha explicado la Policía Nacional, fue la colaboración ciudadana la que alertó de la posible venda de drogas en un domicilio situado en la calle Alcalde Lens.

En la mañana del pasado viernes se activó un operativo que culminó con la detención de dos hombres y con el registro de la vivienda. Esta intervención permitió el decomiso de distintas sustancias (cocaína y hachís), así como dinero en efectivo.

Se comprobó, además, que el piso contaba con una zona para la preparación y elaboración de dosis de droga, útiles empleados para su adulteración, pesaje y distribución.

Asimismo, los agentes localizaron numerosos efectos que podrían tener una procedencia ilícita, desde un patinete eléctrico y herramientas, a 15 teléfonos móviles y una tablet.

Las dos personas detenidas por la Policía Nacional fueron puestas a disposición judicial en la mañana del sábado, ordenando la Autoridad Judicial el inmediato ingreso en prisión del principal investigado.