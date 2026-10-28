Policía Nacional de Ourense detiene a cuatro personas tras sustraer y vender joyas valoradas en más de 24.000 euros

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OURENSE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a cuatro personas --dos mujeres y dos hombres-- por su presunta implicación en la sustracción y venta de joyas de una vecina de la ciudad, valoradas en más de 24.000 euros.

Según ha informado el Cuerpo a través de un comunicado, a la principal investigada --que desempeñaba labores de empleada en el hogar de la víctima-- se le atribuye un delito de hurto y al resto de detenidos delitos de receptación.

En concreto, las primeras investigaciones comenzaron tras la denuncia de una mujer que aseguraba que había detectado la desaparición de varias joyas de su domicilio.

Así, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense pudieron confirmar que una de las empleadas del hogar había realizado al menos ocho ventas de joyas sustraídas a la denunciante, reportando más de 6.000 euros.

Además, los agentes lograron acreditar que tres familiares de la investigada habían realizado ventas de las joyas sustraídas en establecimientos de compra y venta de oro de la ciudad entre los meses de enero y junio, consiguiendo un beneficio de más de 18.000 euros.

Tras realizar las diligencias oportunas, los agentes procedieron a la detención de los cuatro investigados, que fueron puestos a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.