Pontón acusa a Rueda de "criminalizar a los trabajadores" y lamenta: "Deja como legado una Galicia más débil"

La portavoz del BNG, Ana Pontón, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recriminado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda que "criminalice a los trabajadores" tras anunciar el titular del Gobierno gallego un plan de "control" frente a las bajas laborales.

"Galicia es la segunda comunidad con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como si fuesen vagos y maleantes. ¿Cómo puede tener tanta cara?", ha reprochado la líder de la oposición en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

En esta misma línea, ha culpado a la Xunta de la duración de las bajas, argumentando que "tienen colapsada la sanidad pública" y, "en lugar de reforzarla, retuercen la realidad para criminalizar a los trabajadores". "Es impresentable y debe una disculpa a los trabajadores", ha exigido.

Pontón, que ha estado arropada desde la tribuna de invitados por los alcaldes de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, la de Santiago, Goretti Sanmartín, y el de Carballo, Daniel Pérez, entre otros, ha iniciado su intervención condenando la guerra en Irán, así como el genocidio palestino, y ha continuado reivindicando que "Galicia merece más" tras 17 años de gobiernos del PP que dejan "una Galicia estancada y más débil".

En este punto, la portavoz nacional del Bloque ha enumerado las "medidas incumplidas" del Ejecutivo de Alfonso Rueda, entre las que ha mencionado el plan estratégico de industria forestal-madera, un fondo público privado de 300 millones, una nueva ley de ciencia o una ley de lucha contra los incendios forestales.

"Galicia merece más que su estancamiento", ha aseverado Pontón después de reprender a Rueda que trate a Galicia "como una colonia energética de Madrid" y defender, frente a ello, "una tarifa eléctrica gallega" o "una empresa pública de energía" en lugar de "su expolio-washing para que las eléctricas se sigan forrando".

SANIDAD Y DEPENDENCIA

Por el contrario, ha ironizado Pontón, Rueda "sí tiene un plan" en sanidad: "Debilitar a la pública para beneficiar a la privada". En este sentido, ha denunciado el "recorte de 1.600 millones en atención primaria", mientras "hay listas de espera" y "hacen creer que eso es lo normal".

"No hacen falta alborotadores, ni agitadores controlados por no se sabe qué para que la gente salga a la calle, solo hace falta un gobierno del PP deteriorando la sanidad pública", ha enfatizado para, a renglón seguido, demandar más psicólogos en los centros sanitarios y más fondos para salud mental.

Del mismo modo, ha criticado las políticas en materia de dependencia, con un modelo, ha subrayado, "que consiste en hacer negocio con la vejez".

Y es que, tal y como ha detallado, el Ejecutivo autonómico "prometió un nuevo modelo de residencias y no lo hizo, prometió centros de cuidados intermedios y una estrategia frente a la soledad no deseada y no hizo nada".

IGUALDAD Y EDUCACIÓN

También ha mostrado su "sorpresa" por la ausencia de políticas de igualdad en el discurso matutino de Alfonso Rueda, lamentando que ese sea "su compromiso" con las mujeres.

"Pero qué esperar de un PP que cuando tiene denuncias de acoso lo que hace es acosar a la víctima para que no denuncie, dar la espalda a las mujeres y a la igualdad", ha destacado.

En educación, Ana Pontón ha instado a Rueda a "suprimir el regalo fiscal a los grandes patrimonios" para contratar el personal necesario para los escolares con necesidades educativas especiales.

"Menos pelotazos fiscales y más educación pública", ha reivindicado la líder de la oposición, que también ha acusado a Alfonso Rueda de estar "empeñado en traer el modelo Ayuso" a Galicia tras "regalarle una universidad privada a Abanca" y permitirle "incumplir la ley creando titulaciones que ya existen en la pública".

Otro de los asuntos que ha mencionado Pontón desde la tribuna de oradores han sido las políticas de vivienda, reprochando a la Xunta que "solo hay 171 nuevas viviendas protegidas finalizadas". "Deje de engañar a la gente porque mientras hace propaganda los precios de los alquileres suben y crece la desesperación de las familias", ha manifestado.

Respecto a las propuestas del BNG en este ámbito, ha relatado medidas como limitar el precio del alquiler a través de la declaración de zonas tensionadas, comprar 4.000 viviendas para alquiler y proponer la protección permanente de toda la vivienda protegida.

RURAL E INCENDIOS

Asimismo, Ana Pontón ha pedido al presidente de la Xunta que defienda a los sectores productivos, al tiempo que lo ha acusado de estar "de brazos cruzados" ante las consecuencias de la guerra en Irán al anunciar "un plan cutre", que ha tachado de "bluff".

"Si quiere ayudar a la gente del rural, trabaje para garantizar precios justos de la leche y vote en contra del Mercosur", ha señalado la parlamentaria nacionalista, que también ha cuestionado si las propuestas de Rueda para el sector pesquero pasan por "cambiar pesca por chiringuitos".

También ha preguntado al titular del Gobierno gallego por su "compromiso" de limpiar las franjas de seguridad en todos los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, acusándolo de practicar "la misma política de siempre" y de "convertir el monte en un polvorín".

También ha criticado a Alfonso Rueda que rompiese el acuerdo para renovar a la Valedoría, en concreto, "vetando a un jurista por defender el interés general frente a Altri".

"AUTODECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA"

Por último, Ana Pontón ha cargado contra el "servilismo centralista" de Alfonso Rueda y le ha recriminado que dijese que "solo pide competencias donde cree que se puede hacer mejor". "En 17 años solo pidió una, menuda autodeclaración de incompetencia", ha proclamado.

Para concluir, Ana Pontón ha reivindicado al pueblo gallego, "que dijo no a la guerra, que paró Altri y que luchó por recuperar el Pazo de Meirás".

"Ese pueblo luchador es una fuente de inspiración que exige que su Gobierno esté a la altura, exige confiar, sin complejos, en el país, desde la dignidad y orgullo de ser una nación con lengua y cultura propia", ha reivindicado para concluir deseando una Galicia "sin límites".