Pontón acusa a Rueda de "negacionismo del cambio climático": "Beneficioso para Altri, pero letal para nuestro mar"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en A Pobra do Caramiñal.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de practicar un "negacionismo del cambio climático" que es "beneficioso para Altri", pero "un despropósito y letal" tanto para el mar como para el rural.

En un acto de apoyo a la movilización convocada contra Altri para este sábado en A Pobra do Caramiñal, la líder del BNG ha mostrado su "convencimiento" de que, "con la excepción de Rueda y su Gobierno", no hay en Galicia "ni una sola persona que no considera que la macrocelulosa de Altri va a tener un impacto letal sobre la productividad de la ría de Arousa y la biodiversidad".

"Estamos ante un Gobierno del PP que, por la vía de los hechos, es negacionista del cambio climático, que abraza las tesis 'trumpistas' de que la preservación de medioambiente, de la biodiversidad y el cuidado del planeta es 'woke'", ha manifestado.

Así, ha querido trasladar a la ciudadanía que la "batalla" contra la instalación de Altri en la localidad lucense de Palas de Rei se va "a ganar".

En esta línea, ha situado la "movilización de todas las personas que quieren" a Galicia "frente a un PP dispuesto a traicionar a Galicia única y exclusivamente para que Altri coloque en el corazón de Galicia una macrocelulosa".

"Frente a la traición del PP, la dignidad de un pueblo que se va a movilizar por mar y tierra para defender el futuro de nuestros hijos e hijas, porque tenemos que saber que las decisiones de hoy van a hipotecar el futuro de este país, queremos que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de los alimentos de la ría de Arousa, que puedan estar en la comarca de A Ulloa siendo un ejemplo de comarca que apuesta por la sostenibilidad y producir alimentos de calidad y no queremos la destrucción de una macrocelulosa que solo nos trae problemas desde el punto de vista ambiental y que va a destruir más empleo del que promete crear", ha advertido Pontón.