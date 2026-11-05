Pontón anima a salir el 11N "con valentía" a defender "una vida digna" y critica que Feijóo "amenace" a los convocantes

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el candidato del Bloque al Congreso Néstor Rego, participan en una charla con pensionistas en Santiago. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a la ciudadanía a salir a las calles "con valentía" el próximo 11 de noviembre para defender "una vida digna" y ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "amenace" a los sindicatos.

"Feijóo delata su concepción autoritaria, porque amenazar a quien convoca una huelga es lo más antidemocrático. Además, decir que la gente no tiene derecho a expresarse a través de un derecho fundamental que quiere construir una vida mejor, ¿por qué le molesta esto al señor Feijóo?", ha denunciado la portavoz nacionalista a preguntas de los medios este jueves tras una charla con pensionistas en Santiago.

Además, Pontón ha reivindicado la importancia de esta huelga que reclama, ha subrayado, "mejorar las condiciones de vida" de la gente para lograr "una vida digna" con salarios "dignos" y que se pueda tener una vivienda "con normalidad".

En esta línea, ha defendido que la huelga responde al "malestar" de la sociedad ante una situación de la que "tienen responsabilidades los diferentes gobiernos".

También para demandar a la Xunta y "al Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre" que atienda a "la emergencia" que, ha insistido, "hay en este país".

"Es cierto que el coste de la vida es cada vez mayor, que acceder a la vivienda es un privilegio, hay miles de jóvenes que no pueden alquilar más que una habitación y no sé que futuro queremos construir y le damos a la gente joven", ha remarcado antes de pedir salir a la calle "con toda la valentía y todo el orgullo" a defender "una vida digna".