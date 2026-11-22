La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en un acto de campaña en Palas de Rei (Lugo), a 22 de noviembre de 2026. - BNG

LUGO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido en Palas de Rei (Lugo), donde Altri planeaba instalar una fábrica de celulosa --ahora archivada--, concentrar el voto gallego en la formación nacionalista para "frenar" en las urnas "cualquier posibilidad de resucitar" el proyecto.

"La papeleta del PP es la de Altri, la del BNG es la de 'no' a Altri", ha proclamado en un acto celebrado esta tarde, en el que también han participado la cabeza de lista al Congreso por Lugo, Olalla Rodil; la candidata por la comarca, Inma Castro, y el número uno por A Coruña, Néstor Rego.

Pontón ha insistido en que fue la "fuerza de la gente" la que paralizó el proyecto tras "seis años de lucha contra la macrocelulosa", haciendo referencia a las grandes manifestaciones y a los cientos de pequeñas acciones de protesta. También ha hecho especial mención a la Plataforma Ulloa Viva, organización líder de la oposición social al proyecto y a la que ha felicitado por ser un ejemplo que "representa lo mejor del país".

"Cuando un país se une es invencible", ha afirmado. Sin embargo, la líder nacionalista ha advertido que la batalla no ha terminado, dado que, a su juicio, la Xunta "maniobró para mantener el proyecto vivo". En este sentido, ha pedido concentrar el voto de "dignidad" en el BNG para conseguir algo "histórico": que Olalla Rodil sea la primera diputada del Bloque por Lugo y lleve al Congreso "la dignidad, la rabia y la vitalidad de esta comarca".

Rescatando la etiqueta de 'os do non' puesta por el PP al BNG, Pontón ha respondido: "Estamos orgullosos de ser los del 'no' a Altri, igual que decimos 'no' a la guerra. Porque son dos causas justas. Porque decir 'no' a Altri es decir sí a Galicia, sí a la gente del mar, sí al río Ulla, sí a la ría de Arousa", ha argumentado.

UNA VOZ "FIRME Y FUERTE" EN MADRID

Por su parte, Olalla Rodil ha pedido el voto BNG para que la comarca de A Ulloa, Lugo y Galicia tengan una voz "firme y fuerte" para defenderlas en Madrid. La cabeza de lista por Lugo ha puesto en valor en Palas el carácter "trabajador, honesto, combativo y con una profunda conciencia ambiental" del pueblo gallego.

"Lo vimos aquí, en esta comarca, en la lucha contra el proyecto de Altri, contra esa bomba ambiental. Pero esa fue una lucha también a favor de Galicia, de la vida y del agua, del presente y del futuro de nuestro país", ha manifestado, recordando la oposición a la central nuclear que se quería instalar en Xove, la lucha del pueblo de Navia contra el embalse y la de As Encrobas.