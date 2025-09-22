Pontón aplaude la exclusión del Gobierno a la conexión de Altri que "inviabiliza una hipoteca para el futuro"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aplaude la decisión del Gobierno central de denegar una subestación y conexión eléctrica a Altri en Palas de Rei. "Los diferentes gobiernos hacen bien si toman nota de la posición mayoritaria que hay en la sociedad gallega e inviabilizan un proyecto que es una hipoteca para el futuro de nuestro país", valora.

Así se ha expresado a preguntas de la prensa tras avanzar este lunes el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que Altri será excluida de la planificación eléctrica 2025-30 al no cumplir con los requisitos necesarios.

"Hay una mayoría social que rechaza que nos coloquen un bomba ambiental en el corazón de Galicia", afirma Pontón. "Después de los dramáticos incendios que acabamos de vivir, sería ir en contra del sentido común", ha dejado claro, puesto que "Galicia no necesita mas eucaliptos", sino "un monte ordenado y multifucional".

En esta línea, la líder del Bloque incide en que "Galicia no necesita más macrocelulosas, sino una apuesta real por un monte ordenado".