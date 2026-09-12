Pontón augura que el BNG "volverá a demostrar" en las municipales que está "en plena forma" y que "no tiene techo"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que la formación nacionalista "volverá a demostrar" en las elecciones municipales del próximo mes de mayo que está "en plena forma y no tiene techo", asegurando que se consolidará como la fuerza política que "más crezca" en las corporaciones locales.

Durante su intervención tras la reunión del Consello Nacional de la organización, Pontón ha insistido en la necesidad de trabajar "con más ilusión que nunca" con el objetivo de lograr un mayor número de concejales y alcaldías.

Para alcanzar estas metas, la líder nacionalista ha remarcado que el BNG continúa avanzando "con paso firme" en su hoja de ruta electoral, confirmando que ya están elegidas las personas que encabezarán las candidaturas en 94 ayuntamientos, incluidas las siete ciudades gallegas.

Asimismo, Pontón ha avanzado una agenda de movilización de cara a la cita electoral y que incluirá la celebración de tres encuentros: una cita específica enfocada en las grandes ciudades, otra centrada en los gobiernos y cogobiernos de la formación, y un gran encuentro.

En esta línea, la portavoz nacional ha instado a "redoblar el trabajo directo" con la ciudadanía para "seguir consolidando el avance social y electoral del Bloque, llegando a todas las personas que llevan a Galicia en la cabeza y en el corazón".

El propósito, según ha concluido, es demostrar diariamente que "el BNG sirve para algo tan concreto e importante como que la gente de este país viva mejor".