Pontón avisa de que Rueda "deberá responder ante la justicia" si el PP "compra el voto de una tránsfuga" con un cargo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a teniente de Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, comparece ante los medios - BNG

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avisado de que los máximos responsables del PPdeG, empezando por su presidente Alfonso Rueda, "deberán responder ante la justicia" si el Partido Popular "compra el voto de una tránsfuga" con un cargo público.

La líder de los nacionalistas gallegos ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación junto al teniente de Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, para avisar de que su formación "hará seguimiento" de la plaza creada y que PSOE y BNG consideran que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y cuyo voto sirve para que el PP presente la moción contra el gobierno bipartito de Lugo.

"Si esto se confirma es una vergüenza democrática, un escándalo democrático de envergadura", ha dicho Pontón, que ha asegurado que no solo es algo "reprobable" desde el punto de vista político, sino que es "una ilegalidad".

"Y por lo tanto, los responsables de esa ilegalidad, empezando por el señor Rueda, que es el máximo responsable de la Xunta de Galicia, tendrán que rendir cuentas ante la justicia", ha subrayado Pontón, que ha incidido en que "no todo vale en política".

La líder del BNG ha sostenido que Rueda no puede "pasar por delante de la dignidad de los vecinos" de Lugo. "El PP no tiene una mayoría para gobernar la ciudad de Lugo y se quiere valer de fallecimientos en la ciudad, de la miseria personal de algunas personas, en este caso que iban en las listas del PSOE, para torcer lo que los vecinos y vecinas decidieron en las urnas", ha apuntado.

Pontón ha afirmado que si algo se siente en la ciudad es "indignación" porque "nadie entiende que esta moción de censura pueda presentarse" y ha asegurado que "detrás solo están los pactos oscuros del PP y entender la política como un juego de tronos".

Asimismo, ha incidido en que el PP muestra la "peor cara de la política". "Cuando se le pierde el respeto a al ciudadanía se le pierde el respeto a la democracia y sin democracia no puede haber avance", ha afirmado para recordar que los vecinos dentro de un año podrían decidir sobre si querían apostar por otro gobierno.

"Aquí lo que está diciendo el PP es que su voz no vale nada, y esto es de una indignidad que la ciudad no se merece, vamos a seguir trabajando por Lugo y pedimos a Rueda que rectifique, no todo vale y Lugo no es el campo de juego de sus estrategias políticas de corto alcance", ha dicho.

Tras señalar que el BNG seguirá trabajando por la ciudad, ha mostrado su conocimiento de que esta moción "indecente y sin escrúpulos" demuestra que "hasta que punto el PP está en una degradación política territorial", le va a pasar factura no solo al PP de Lugo, sino también a un Rueda que demuestra "como entiende la política y su falta de respeto a los vecinos y vecinas".

Unos vecinos que, según ha subrayado, tienen derecho a "elegir en las urnas a su alcalde a la su alcaldesa" y que no merece "esta maniobra política que es indignante y que demuestra hasta que punto el PP no tiene escrúpulos y está instalado en la incedencia política".