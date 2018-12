Pontón (BNG) alerta de la "derechización de la derecha" mientras la izquierda "no afronta" los problemas del Estado

Publicado 30/12/2018 17:42:45 CET

Insiste en la necesidad de una tarifa eléctrica y una hacienda propias: "El Estado recauda con Galicia mucho más que lo que luego invierte"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha alertado de la "derechización de la derecha", ahora "partida en tres" --Partido Popular, Ciudadanos y Vox--, mientras la izquierda española "no acaba de afrontar el problema político de fondo" del Estado: "Que existen naciones".

Así lo ha manifestado la líder del Bloque en una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, y en la que ha sido preguntada sobre el auge de partidos como Vox, que acaba de irrumpir con doce escaños en el Parlamento andaluz. En este sentido, ha recordado que el presidente de esta formación, Santiago Abascal, "trabajó hasta hace poco en el PP de Esperanza Aguirre".

"Lo que nos debe preocupar es que la derecha se haga cada vez más de ultraderecha y que veamos una izquierda española cada vez más despistada y que no acaba de afrontar el problema político de fondo de la política española, y es que existen naciones. No deben de hacer seguidismo en ese tema de la derecha y que abran un espacio de plurinacionalidad", ha abordado.

A su modo de ver, el marco constitucional del 78 está "agotado" y "no da soluciones" a la "crisis democrática muy profunda" que, según sus palabras, atraviesa el Estado.

"Necesitamos (Galicia) poder político, capacidad de decisión sobre cuestiones centrales", ha demandado, para después ejemplificar con asuntos como la "tarifa eléctrica gallega" y una "hacienda" propia, porque "el Estado recauda con Galicia mucho más que lo que luego invierte". "Tenemos que pensar que podemos construir un país mejor y, desde luego, mucho mejor que este modelo fracasado de Feijóo", ha esgrimido.

AUSENCIA DEL BNG EN EL CONGRESO

Con el "debate de la política territorial" y la "capacidad de decidir de los pueblos" como estandarte, Pontón lamenta que la ausencia del BNG en el Congreso desde las elecciones generales de diciembre de 2015 provoca que Galicia "esté totalmente desaparecida" en un "marco sin mayorías absolutas, y vascos, catalanes y valencianos están determinando la política del Estado".

Así, y a pesar de los cinco escaños de En Marea, considera que "mucha gente" valora la ausencia del Bloque en la Cámara baja como una "pérdida importante". "Tenemos que dejar de ser la última carta de la baraja", ha reivindicado.

Preguntada sobre el partido instrumental liderado por Luís Villares, que atraviesa una profunda crisis interna desde sus conflictivasde primarias, Pontón ha mostrado su "respeto" por los procesos internos de otras fuerzas, si bien descarta que "lo bien que le vaya al BNG vaya a depender de lo mal que les vaya a los demás".

"Cada día estoy más convencida de que Galicia necesita un cambio de rumbo, y ese cambio sólo se podrá ofrecer desde una alternativa genuina como la que representa el BNG", ha asegurado.

LAS MUNICIPALES, CON PONTEVEDRA COMO "ESPEJO"

Con la vista puesta en las municipales de mayo de 2019, la portavoz nacional del Bloque ha negado que tengan "todo el trabajo ya hecho", aunque sí tienen elegidos "los cabezas de lista de las principales ciudades y muchos ayuntamientos". "La mejor carta de presentación es el trabajo que venimos haciendo donde gobernamos", ha expresado.

En este sentido, ha ensalzado a Pontevedra, donde gobierna el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, como un "espejo" en el que otras ciudades se pueden mirar porque "da soluciones a los grandes debates" de las urbes, como "reducir la contaminación" o "crear espacios para la ciudadanía", entre otros.

Precisamente, el mismo día de los comicios locales se celebrarán los europeos, para los que el BNG ya prepara su candidatura en coalición con EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una alianza "técnica" --según la ha definido Pontón-- "que garantizará" mantener como eurodiputada a Ana Miranda, a quien ha agradecido su labor tan "reconocida" por "enfrentar los problemas democráticos del Estado español en Europa".

CONFLICTO SANITARIO EN GALICIA

En relación con la conflictividad de la sanidad pública gallega, la portavoz nacional del BNG ha sido preguntada sobre si cree que la Xunta solucionará los problemas. "Me da que no", ha respondido rotundamente, puesto que "Feijóo cree que se solucionan diciendo que no existen".

Con todo, descarta que el cese del titular de la cartera de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, pueda terminar con este panorama. "No serviría de nada cambiar al conselleiro si no se cambian las políticas sanitarias", ha estimado.