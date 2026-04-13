Pontón (BNG) asegura que Rueda demostró en el DEA su "incapacidad" para dar soluciones a los problemas de los gallegos

La portavoz del BNG, Ana Pontón, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026 - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, demostró en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) su "incapacidad" para dar soluciones a los problemas de los gallegos.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia, la líder del BNG ha sostenido que "es muy revelador" que el Gobierno de Rueda "dedique más de la mitad de sus propuestas no a decir que los gallegas y gallegas pueden hacer para mejorar sus vidas, sino para reclamar del Gobierno central".

"Tenemos un Gobierno que hace oposición del Gobierno central y oposición de la oposición", ha censurado la dirigente nacionalsita, que ha considerado que solo demuestra su "incapacidad" para darle soluciones a los problemas de los gallegos, "demostrando que es un gobierno que deja una Galicia estancada, donde la situación va a peor".

Además, en la rueda de prensa y preguntado por el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos y si ello puede afectar a los acuerdos del PSOE y BNG, Pontón ha recordado que "los únicos sobre acreditados judicialmente eran los que repartía en la sede de Génova el PP". Una sede en la que, según ha dicho, "desde la que Feijóo sigue ejerciendo la dirección de su partido".