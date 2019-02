Pontón (BNG) cree que el "cambio de Gobierno en Madrid" ha supuesto "continuismo" en la "discriminación" de Galicia

Publicado 03/02/2019 16:49:57 CET

La portavoz del BNG censura al PP y al PSOE que "cambien de discurso" cuando no gobiernan en Madrid y que En Marea esté entrando en "el juego"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado la "irrelevancia" política a la que llevan a Galicia las "fuerzas estatales", en una situación en la que, tras la "discriminación" de Rajoy con la "complicidad" de Feijóo, ve con "decepción que el cambio del Gobierno en el Estado" haya traído continuismo en la discriminación con Galicia".

En concreto, Pontón cita los Presupuestos Generales del Estado pero también la falta de inversión en ferrocarriles o saneamiento de las rías y el "estupor" con el que se comprueba que se rebajan las autopistas "ruinosas" de Madrid construidas por José María Aznar y Esperanza Aguirre cuando se suben "cada vez más los peajes en Galicia".

En entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, Pontón ha abundado en que, aunque hace "seis meses era necesario un cambio" en el Ejecutivo por la "corrupción, involución democrática y robo de derechos, señal de identidad del PP", "no hubo cambios claves" con el Gobierno de Sánchez, como la derogación de la LOMCE, de las leyes laborales o de la Ley Mordaza.

Tampoco, incide, ha habido "cambio en el trato de Galicia" porque "pretendan decir que las inversiones en el AVE son la panacea, Andalucía tiene AVE desde hace más de 25 años" y aún así "las inversiones suben un 45%".

En este contexto, reivindica que "Galicia necesita peso político propio" y pone como ejemplo que "cuando el BNG condicionaba los presupuestos las inversiones eran de 2.000 millones de euros".

Precisamente, el BNG ha solicitado a las fuerzas políticas del Parlamento gallego un "frente común" para decir "no" a unos Presupuestos que son "una bofetada" en la cara a los gallegos, con el objetivo de poner sobre la mesa "propuestas concretas", como "abaratar la luz a los gallegos", el rescate de la AP-9 o la interposición de un recurso contra los Franco por el Pazo de Meirás, así como recuperar "como mínimo" las inversiones del año 2009.

Pero Pontón duda de que los diputados gallegos estén dispuestos a "poner por delante los intereses de Galicia antes que los de sus partidos".

"Aquí vemos un juego muy viejo, que el PP cambia de discurso cuando no gobierna en Madrid, que el PSOE también y que En Marea está entrando también en ese juego", "estamos viendo que nuestros diputados en Madrid no defienden los intereses de Galicia sino de sus partidos", ha criticado.

FEIJÓO PIDE MÁS COMPETENCIAS SOLO PARA "DISTANCIARSE" DE VOX

Y en paralelo al debate de los Presupuestos, Pontón también reclama la transferencia de más competencias para Galicia, aunque duda del verdadero interés del presidente de la Xunta, que "no pidió ni una sola competencia" en diez años, "instalado en echar balones fuera".

Para Pontón, las peticiones planteadas ahora por el presidente gallego son "un ejercicio más de travestismo político de Feijóo que quiere marcar distancias con su propia biografía" o "simplemente un intento del PP por desmarcarse" de pactos con extrema derecha.

La líder del BNG insta por ello a Feijóo a "explicar cómo su partido pacta con fuerzas de extrema derecha" como Vox en Andalucía, que se posicionan en contra de la lengua, de las leyes de violencia de género o del Estatuto de Autonomía.

Además de lograr mayor relevancia política, Pontón ha situado entre sus objetivos hacer frente a la situación "crítica" de la sanidad, ante su "desmantelamiento por parte de la Xunta" a la que exige "una rectificación" de unas políticas que "ponen en riesgo la vida de los gallegos".

"Feijóo miente cada vez que dice que hay más recursos, en Atención Primaria hay un recorte de 2.000 millones de euros en estos años y en 2019 hay 188 millones menos", lo que provoca un "colapso" del sistema sanitario, ha esgrimido.

ELECCIONES EUROPEAS

En cuanto a sus objetivos electorales para el 26 de mayo, Pontón ha reivindicado que el "BNG tiene un proyecto unido y cohesionado" que "va a por todas" tanto en las municipales como en las europeas.

Ha puesto en valor la alianza del BNG con EH Bildu y ERC de cara a las europeas y, especialmente, el trabajo de la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, que "le dio voz a todos los gallegos", frente a aquellos, como el popular Millán Mon, del que no se conoce "una sola iniciativa".

"Miranda hizo más por Galicia en esta legislatura que todos los eurodiputados gallegos juntos", ha remarcado.

Pero lo que no ha querido entrar a valorar son las palabras de Xosé Manuel Beiras sobre su voluntad de que Anova se acercase a la alianza para las europeas del BNG. "Está zanjado, ya dije lo que tenía que decir", ha puntualizado, porque considera la cuestión "una anécdota".

Tampoco ha querido ahondar en la situación de la denominada "izquierda rupturista", porque sostiene que "las crisis de los demás no son oportunidades para nadie" y solo se puede avanzar "si hay un proyecto sólido".

Ana Pontón se muestra optimista de cara a las municipales y ensalza ejemplos de gobiernos del BNG como los de Pontevedra, Carballo o Bueu, y su gestión en las Diputaciones, en las que frente "al modelo caciquil de Ourense, se acabó con el caciquismo y el clientelismo".

Por último, cuestionada sobre la situación de Venezuela y el rechazo del BNG a Guaidó, ha valorado que el debate no debe ser "sobre Maduro sí o no, es sobre democracia en la que son los ciudadanos los que tienen que escoger, no es Trump o el Parlamento europeo, no es ninguno de los aliados de ese viejo imperialismo que vuelve con garras a hacerse con un botín tan importante como los recursos naturales de Venezuela".