Pontón (BNG) denuncia que la condena a García Ortiz "no es el primer caso de 'lawfare' en el Estado español"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha referido este sábado a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, un fallo sobre el que la nacionalista ha advertido de que "no es el primer caso de 'lawfare' en el Estado español".

"Acabamos de ver la sentencia contra el fiscal general del Estado, que no es el primer caso de lawfare en el Estado español porque hay que recordar que antes fueron a por nacionalistas, a por movimientos sociales, a por medios de comunicación", ha enumerado, a la vez que ha lamentado que "en ese momento el PSOE miraba para otro lado porque no le afectaba directamente".

Además, ha señalado que "si le hacen esto a un fiscal general del Estado, qué no le harán a cualquier persona común", en este contexto, ha aseverado que "se cumplen 50 años de la muerte del dictador, pero no podemos dar por muerto el franquismo, al contrario, rebrota un discurso involucionista".

En esta línea, tras celebrar el Consello Nacional del BNG en Santiago, ha advertido de que el contexto actual "no es fruto de la casualidad," sino "una estrategia deliberada de los mismos de siempre, de los que, además, deslegitiman la democracia cuando no gobiernan".

"Vemos al PP más ultra de la historia empeñado en deslegitimar la democracia por tierra, mar y aire echando mano de todos los resortes que tiene en el ámbito económico, en el mediático y también en el jurídico", ha reflexionado.

A la vez que ha acusado al gobierno presidido por Alfonso Rueda "inventar una nueva forma de gobernar, el bulogobierno: desleal con el País, sumiso al centralismo y tan irrelevante que no cuenta ni ante el Estado ni ante a su partido: Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde".