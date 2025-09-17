Pontón (BNG) urge anular la concesión de la AP-9: "Sale más barato que seguir pagando bonificaciones"

A CORUÑA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demandado al Gobierno central "poner por delante los intereses de los gallegos y gallegas" y proceder a anular la concesión. "Sale más barato que seguir pagando las bonificaciones", ha sentenciado.

Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas con motivo de la reunión que ha mantenido con la Junta de Personal del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

"Ya está bien de que unos gobiernos y otros, tanto del PP como del PSOE, le tomen el pelo a los gallegos y las gallegas, llegó el momento de acabar con unos peajes que son una injusticia y una ilegalidad", ha recalcado.

También ha pedido al Gobierno central "aprovechar la oportunidad que nos bridan las instituciones europeas para poner fin a una concesión que es ilegal y que por tanto los gallegos y gallegas no tenemos que seguir pagando, es la medida más justa y más económica", ha sentenciado al pedir que se anule la concesión.

En este sentido, ha asegurado no entender "por qué el Gobierno central del PSOE se emplea en defender la prórroga ilegal que concedió el PP, ya está bien de que los intereses de Audasa estén por delante".

"Hay que acabar con esta discriminación", ha añadido para incidir en que la concesión se amplió con el PP "de forma ilegal". "No tenemos que pagar el lucrocesante, ha insistido al demandar que se aproveche la "puerta abierta" por la Unión Europea para rescatar a la AP-9 de una ampliación "ilegal".