Pontón (BNG) viaja a Brasil para participar en el Congreso del Partido de los Trabajadores y "ampliar relaciones"

La portavoz del BNG, Ana Pontón, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, viajará a Brasil con motivo del 8º Congreso del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante su estancia, la líder nacionalista mantendrá diversos encuentros bilaterales con responsables del PT y del Gobierno brasileño, destacando una reunión con la ministra da Mulher, Márcia Lopes.

Pontón, que viajará acompañada por la eurodiputada y responsable de Internacional del BNG, Ana Miranda, busca con esta visita "ampliar las relaciones" entre Galicia y Brasil, aprovechando el vínculo lingüístico y el "enorme potencial económico" que el país americano ofrece para los sectores productivos gallegos.

Uno de los ejes de la visita es la preocupación por el "desequilibrio comercial actual", pues según ha explicado el BNG en una nota de prensa, la balanza exterior de Galicia con Brasil en 2025 sumó 320 millones de euros, de los cuales 250 millones corresponden a importaciones y solo 70 millones a exportaciones gallegas.

"Un desequilibrio que podría agrandarse con un acuerdo Mercosur en el que los productos gallegos tendrían que competir en desigualdad de condiciones", ha recogido la formación nacionalista.

Para el BNG, existen sectores de "cooperación estratégica" con vocación atlántica, como la pesca, la acuicultura, la construcción naval, la tecnología pesquera y la logística portuaria. Asimismo, la portavoz ha criticado que el actual Gobierno del PP "ignora" u "obstaculiza" las oportunidades que brinda la Ley Paz Andrade y el marco de la lusofonía.

La agenda de la líder del Bloque también incluye el impulso de programas de intercambio universitario y colaboraciones en investigación, especialmente en biotecnología y ciencias del mar.

En el plano político, Pontón trasladará el posicionamiento del BNG a favor de la paz y el multilateralismo ante el contexto de guerra en Oriente Próximo, condenando la "guerra ilegal" en Irán y el "genocidio en Gaza". Finalmente, en su encuentro con la ministra Márcia Lopes, abordará la preocupación compartida por "el avance de los discursos negacionistas y antifeministas de la extrema derecha".