SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado que el Bloque haya entrado "con más fuerza" en el Congreso tras los comicios de este domingo en los que ha pasado de uno a tres diputados, pero ha mostrado su "preocupación" por la "involución" de un futuro Gobierno de PP y Vox.

"Es una noche agridulce", ha reconocido la líder nacionalista en una intervención ante los medios con el escrutinio ya prácticamente finalizado.

Tras reivindicar el "gran resultado" del BNG, que los sitúa como "la fuerza que más sube en Galicia", Pontón ha subrayado que la ciudadanía "tiene que tener la certeza" de que los tres diputados del Bloque en Madrid pondrán "la cara y el cuerpo" por "los derechos de las personas" y que "no se dé ni un paso atrás por los servicios públicos y en la defensa de los trabajadores".

"No podemos obviar que dentro de esa involución hay un cuestionamiento de nuestro autogobierno, de lo que representa nuestra propia identidad y ahí vamos a estar con uñas y dientes defendiendo a la gente de nuestro país y haciendo valer los intereses de los gallegos", ha comprometido Pontón.

Del mismo modo, ha puesto en valor que Vox no haya logrado ningún escaño en Galicia: "Galicia es diferente y aquí no hay ni un solo representante de la ultraderecha".

"El resultado sería peor si Galicia no tuviese más peso y una voz fuerte que la defendiera. El BNG va a estar allí defendiendo la agenda gallega y que no haya ni un solo recorte. Nos tendrán enfrente en el Parlamento y en las calles", ha aseverado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)