Pontón cree que el discurso de Rueda "representa el estancamiento": "Repite en bucle recetas fracasadas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el discurso de Rueda este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Autonomía "representa el estancamiento" y ha reprochado que "repite en bucle recetas fracasadas" y "las mismas promesas vacías".

En una intervención ante los medios, la líder de la oposición ha criticado que se confirma que Rueda "deja como legado una Galicia más débil".

"Me preocupa ver cómo después de este discurso ninguno de los problemas que le quita el sueño a los gallegos van a tener solución", ha remarcado Pontón, que ha relatado que "los jóvenes que quieren una vivienda no van a tener respuesta" y que "tampoco hay soluciones para los problemas de la dependencia".

También ha puesto el foco en que el presidente de la Xunta "no ha hecho ni una sola mención a la violencia de género" ni "a las políticas de igualdad". "Deja claro la deriva pública de un PP que ni siquiera en este debate es capaz de nombrar a las mujeres. El mensaje que nos lanza es que no podemos esperar nada de él", ha censurado.

Por todo ello, Ana Pontón ha dicho ver a un presidente "sin impulso, sin ambición de país y sin proyecto" y que, en definitiva, "representa el estancamiento cuando Galicia tiene todo para avanzar".

"ALTERNATIVA" VS "ESTANCAMIENTO"

Frente a ese "estancamiento", la portavoz del Bloque ha avanzado que en su intervención de esta tarde tratará de mostrar "una alternativa de Gobierno", con un proyecto "ambicioso" para que Galicia "sea una de las naciones más avanzadas del mundo".

"Galicia merece más y Galicia puede más de lo que representa el Gobierno de Rueda, del estancamiento del Partido Popular", ha manifestado.

Así, ha trasladado que dará voz "a todas las personas preocupadas porque no pueden acceder a una vivienda", así como a los "jóvenes que han tenido que emigrar" y a los sectores productivos". También aprovechará su turno para hablar de mejorar la sanidad pública, de la defensa de la lengua gallega y de políticas de igualdad, entre otros asuntos.

"Frente al presidente del estancamiento, quiero decir que es posible darle la vuelta a la nefasta gestión de estos 17 años; con confianza en nuestras propias fuerzas y con medidas como las que representa el gobierno alternativo del BNG", ha ensalzado.