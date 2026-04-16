Pontón, sobre las críticas del PP a la regularización: "Quieren personas ilegales para que puedan ser explotadas"

Archivo - Ana Pontón comparece en rueda de prensa. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sostenido que el Partido Popular crítica la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno porque "quiere personas trabajando de forma ilegal para que puedan ser explotadas".

Preguntada al respecto este jueves, la líder del BNG ha recordado que Galicia es un pueblo de gente migrante que sabe lo "importante que es una buena acogida".

Dicho esto, ha sostenido que "el PP cada vez está más cerca de las políticas racistas y xenófobas" y se ha preguntado "qué le molesta" al Partido Popular para oponerse a que la gente tenga derechos y que las personas que ya están trabajando puedan regularizar su situación.

Asimismo, ha recordado que "hay muchos problemas en muchos sectores para poder tener mano de obra" y que esas personas ya están trabajando en la hostelería, cuidado a personas o en el sector ganadero y pesquero.

Además, ha censurado la "hipocresía" del PP que cuando gobierna hizo regularizaciones de este tipo pero ahora "se apunta las políticas racistas y xenófobas que nada representan a los gallegos".

"Lamento que, una vez más, el señor Rueda, en vez de defender la dignidad humana, se esté poniendo al lado de esas políticas racistas y xenófobas que le marca el PP desde Madrid", ha finalizado.