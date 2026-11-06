Pontón defiende enmendar los presupuestos porque "no ofrecen soluciones" y "dejan en la estacada a la mayoría"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en la presentación de la candidatura por Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido la enmienda de devolución a los presupuestos de la Xunta para 2027 presentada por los nacionalistas al considerar que las cuentas "no ofrecen soluciones" y "dejan en la estacada a la mayoría".

Así lo ha trasladado este viernes consultada por medios de comunicación al respecto en una rueda de prensa en Ourense, en la que ha acusado al PP de "gobernar para los poderosos". "En esos presupuestos lo que vemos es cómo se consolidan rebajas fiscales para los más ricos, a los que se les dan millones de euros a través de estas rebajas, mientras que para las mayorías sociales el señor Rueda ni siquiera es capaz de subir el complemento autonómico de las pensiones", ha afeado.

En este sentido, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "regalarle 40 millones de euros a las personas que tienen más patrimonio", mientras que sube "2,5 euros al año las pensiones no contributivas", reprochando que "no da ni para dos cafés".

En esta línea, Pontón ha incidido en que nacionalistas quieren "políticas justas" que "miren por el desarrollo" de Galicia, "refuercen los servicios públicos y solucionen problemas como la vivienda". "Lamentablemente nada de eso está en estos presupuestos del PP", ha añadido.

Además, Pontón ha cuestionado si las cuentas de la Xunta reducirán "las listas de espera", darán soluciones a los problemas de vivienda y de "acceso a un empleo no precario para miles de personas", o garantizarán "el derecho a una vejez digna". "La respuesta, lamentablemente, es que no", ha sentenciado.