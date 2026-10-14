Pontón ensalza al BNG como "alternativa" para "dar fuerza a Galicia" en Madrid y que Feijóo "siga en la oposición"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante el primer Consello Nacional celebrado tras el anuncio de elecciones, a 10 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha ensalzado al Bloque como "alternativa" para "dar fuerza a Galicia" en el Estado y que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "siga en la oposición".

En un acto en la localidad coruñesa de Brión, donde ha presentado al cabeza de lista del BNG en los comicios locales de 2027, la líder nacionalista ha subrayado que el próximo 29 de noviembre "está en juego" que la vida de los gallegos "importe allí donde se toman las decisiones", así como que Galicia "tenga una voz firme y clara que defensa sus intereses".

"Si queremos que Galicia gane y mejorar la vida de nuestro pueblo, el próximo 29 de noviembre hay que darle más fuerza al BNG para mejorar la vida de las personas y para que este país se haga valer y respetar en Madrid", ha reivindicado.

En esta línea, Pontón ha reivindicado que "cada avance del BNG es un avance para Galicia y para los gallegos", por lo que ha insistido en que son "la alternativa" de quienes quieren "más derechos y más avances sociales".

"Somos la alternativa para darle fuerza a Galicia en el Estado y, por supuesto, somos la garantía de que Feijóo y el Partido Popular seguirán donde deben estar: en el banquillo de la oposición durante muchos años", ha subrayado.

En esta línea, ha vuelto a pedir que se concentre el voto en el Bloque como "garantía" para lograr frenar "al bloque reaccionario", al tiempo que ha reconocido que se encaminan a una campaña "compleja" en la que, ha advertido, no van a "comprar" ni se van a "condicionar lo más mínimo" por los discursos "del miedo ni del derrotismo".