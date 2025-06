Pontón erige al BNG frente a prácticas "golfas y corruptas" del PP, PSOE y monarquía: "Podemos ir con la cabeza alta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado a su formación como "alternativa clara" ante las prácticas "golfas y corruptas" del PP, del PSOE y de la monarquía. En ese sentido, ha defendido que el BNG lleva "más de 40 años" gestionando instituciones públicas "sin una sola persona condenada por corrupción" y ha ensalzado que los nacionalistas "pueden ir por el mundo con la cabeza alta".

Así lo ha asegurado este sábado en un encuentro municipal con la participación de alcaldes, alcaldesas, concejales y responsables políticos nacionalistas de toda Galicia. Allí, ha denunciado los "lamentables episodios" de corrupción perpetrados supuestamente por cargos públicos del PSOE, "como antes lo hizo el Partido Popular o la monarquía".

"Esto da pie a un descrédito generalizado de la representación pública y colabora a extender una idea que es muy peligrosa, la de que a la política y a los cargos públicos se va por intereses oscuros y perversos", ha aseverado Pontón durante su intervención.

Asimismo, la líder nacionalista ha ensalzado al BNG como la "alternativa diferente, a la que ha definido como una fuerza asamblearia en la que la militancia "es la que más ordena". En este contexto, ha aprovechado para afear las "descalificaciones y críticas foribundas" que decían que el BNG "no era una fuerza política homologable".

"Pues quiero decirlo bien alto y claro. No, no somos como las demás fuerzas políticas, no somos como el bipartidismo español, ni somos ni queremos ser como ellos, y a mucha honra", ha esgrimido.